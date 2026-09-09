Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν

Δυναμώνει ο ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη, ενώ αναμένονται και οι πρεμιέρες της 21ης Σεπτεμβρίου στον τομέα της ψυχαγωγίας. Μέχρι τότε τα ενημερωτικά μαγκαζίνο δίνουν σκληρή μάχη και κάποια ξεχωρίζουν.

Συγκεκριμένα χθες, η εκπομπή «Πρώτη εικόνα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 17,6% στο σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό. Το «Σήμερα», που πήρε το lead in, σημείωσε 23,3% στο σύνολο και 13,8% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Αταίριαστοι», στο ίδιο κανάλι, βρέθηκαν στο 17,1% του συνόλου και στο 16,9% του δυναμικού κοινού ενώ το «Live You» στο 13,5% και στο 7,3% αντίστοιχα.

Στο MEGA, το «Κοινωνία ώρα MEGA» έκανε 14,9% στο σύνολο και 16,8% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» κράτησε παρέα στο 12,3% του συνόλου και στο 9% του δυναμικού κοινού. Το «10 Παντού», που ακολούθησε, έκανε 10,7% στο σύνολο και 5,4% στους τηλεθεατές 18-54.

Στον ΑΝΤ1, το «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε στο 5,7% του συνόλου και στο 7% του δυναμικού κοινού.