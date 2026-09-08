Τηλεθέαση: Η μάχη των δελτίων – Τα ποσοστά του ΑΝΤ1 με την άφιξη Κοσιώνη

Snapshot Το δελτίο ειδήσεων του MEGA κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης με 14,5% στο σύνολο και 13,4% στο δυναμικό κοινό.

Ο ALPHA με τον Αντώνη Σρόιτερ σημείωσε 13,6% στο σύνολο και 12,5% στο δυναμικό κοινό την πρώτη ώρα μετάδοσης.

Το δελτίο του ΑΝΤ1 με τη Σία Κοσιώνη ξεκίνησε με 8,7% στο σύνολο και 9,7% στο κοινό 18-54 ετών.

Το STAR και ο ΣΚΑΪ κατέγραψαν τηλεθέαση 10,8% και 8,8% αντίστοιχα στο σύνολο, με το STAR να υπερτερεί στο δυναμικό κοινό.

Το δελτίο του OPEN σημείωσε 8,9% στο σύνολο και 5,9% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Οι παρουσιαστές των κεντρικών δελτίων ειδήσεων επέστρεψαν στις θέσεις τους και πλέον οι μάχες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έχουν ξεκινήσει.

Τη Δευτέρα, από τις 19.00 έως τις 20.00, o ALPHA με τον Αντώνη Σρόιτερ κατέγραψε 13,6% στο σύνολο και 12,5% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχτηκε τη Σία Κοσιώνη στο δελτίο με τα μηχανάκια της Nielsen να δείχνουν 8,7% στο σύνολο και 9,7% στους τηλεθεατές 18-54. Στο OPEN, το δελτίο σημείωσε 8,9% στο σύνολο και 5,9% στο δυναμικό κοινό.

Στο slot 19.45-20.45, το δελτίο του MEGA άγγιξε το 14,5% στο σύνολο και το 13,4% στο δυναμικό κοινό. Το δελτίο του STAR, με τη Μάρα Ζαχαρέα, έκανε 10,8% στο σύνολο και 9,3% στους τηλεθεατές 18-54. Ο ΣΚΑΪ, με τη Λένα Φλυτζάνη, έκανε 8,8% στο σύνολο και 6,9% στους τηλεθεατές 18-54.

Το δελτίο της ΕΡΤ-ERT News, με τον Παναγιώτη Στάθη πλέον στο τιμόνι,στις 18.00, σημείωσε 7,7% στο σύνολο και 4,3% στο δυναμικό κοινό.

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