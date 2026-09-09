Τηλεθέαση: Η μάχη των μεσημεριανών στούντιο - ΣΚΑΪ ή ΕΡΤ βλέπει το κοινό;

Από τη Δευτέρα, δύο εκπομπές με πανομοιότυπο τίτλο και περιεχόμενο διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη μεσημεριανή ζώνη.

Το «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ είναι «αντιμέτωπο» με το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 και τα νούμερα κυμαίνονται σε συγκεκριμένη κλίμακα, χωρίς μάλιστα να έχουν κάνει πρεμιέρα και τα υπόλοιπα προγράμματα της μεσημεριανής ζώνης.

Έτσι, χθες, το «Studio στις 3» με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο έκανε 9,2% στο σύνολο και 6,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Στούντιο 4», στην ΕΡΤ1, με τους Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο, κατέγραψε 5% και 5,1% αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος αποχώρησαν από την ΕΡΤ στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και αντικαταστάθηκαν από Καραβάτου και Φερεντίνο.

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