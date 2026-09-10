Κρίνο και αγκάθι: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΑΝΤ1;

Snapshot Η σειρά «Κρίνο και αγκάθι» θα κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Η ανακοίνωση της πρεμιέρας έγινε μέσω του προφίλ του ΑΝΤ1 στο Instagram.

Η σειρά εντάσσεται στη βραδινή ζώνη μυθοπλασίας του σταθμού.

Αναμένεται με ενδιαφέρον η τηλεθέαση που θα σημειώσει η σειρά. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά πρεμιέρας μπαίνουν τα κανάλια και στη βραδινή ζώνη, με τη μυθοπλασία να έχει την τιμητική της. Ο ΑΝΤ1, πριν λίγη ώρα, μέσα από το προφίλ του σταθμού στο Instagram, ανακοίνωσε την πρώτη επίσημη της σειράς «Κρίνο και αγκάθι».

Το σίριαλ θα βγει στον αέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η τηλεθέαση που θα σημειώσει.

https://www.instagram.com/reel/DdHVGeEjcXQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από τη μία, οι ισχυροί Αρβανιταίοι: γαιοκτήμονες με δύναμη και επιρροή, που έχτισαν το κύρος τους πάνω σε ένα επικίνδυνο μυστικό και έναν όρκο σιωπής. Από την άλλη, οι Δρογούτηδες: μια οικογένεια σημαδεμένη από την απώλεια, τη φτώχεια και την αδικία, που δεν έπαψε ποτέ να αναζητά δικαίωση.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, η επιστροφή της Λευκής απειλεί να γκρεμίσει όσα έμειναν καλά κρυμμένα και να ξυπνήσει πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ. Καθώς τα μυστικά αρχίζουν να έρχονται στο φως, κανείς δεν μπορεί να μείνει αλώβητος. Γιατί το παρελθόν δεν επιστρέφει μόνο για να δώσει απαντήσεις. Επιστρέφει για να πάρει εκδίκηση.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη, Στέλιο Μάινα.

Διαβάστε επίσης