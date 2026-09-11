Αντώνιος & Κλεοπάτρα: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά του ΣΚΑΪ;

Snapshot Η σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» του ΣΚΑΪ κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου και προβάλλεται καθημερινά στις 18:30.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε δύο μεγαλοδικηγόρους, τον Αντώνη και την Κλεοπάτρα, που αναλαμβάνουν διαζύγια και αναπτύσσουν μια περίπλοκη σχέση.

Τα γραφεία τους συστεγάζονται και οι διαφορετικές τους κοσμοθεωρίες προκαλούν συγκρούσεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

Η πρώτη υπόθεση που αναλαμβάνουν αφορά την κακοποίηση μιας γυναίκας από τον διάσημο σύζυγό της και ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε επεισόδια.

Η σειρά εξερευνά την ένταση μεταξύ επαγγελματικής αντιπαλότητας και ρομαντικής έλξης ανάμεσα στους δύο κεντρικούς χαρακτήρες. Snapshot powered by AI

Ο ΣΚΑΪ επενδύει ξανά στη μυθοπλασία και η συνεργασία με τον Αντρέα Γεωργίου αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα. Το καθημερινό σίριαλ «Αντώνιος & Κλεοπάτρα», που θα προβάλλεται στις 18.30, κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου.

Στην ιστορία θα ασχοληθούμε με δύο μεγαλοδικηγόρους που αναλαμβάνουν πολύκροτα διαζύγια… Τον Αντώνη και την Κλεοπάτρα! Μία έλξη γεννιέται ανάμεσά τους από την πρώτη στιγμή… Πόσο εύκολο είναι όμως δύο άνθρωποι με το δικό τους επάγγελμα να χτίσουν μία σχέση εμπιστοσύνης ενώ κάθε μέρα χωρίζουν άλλους; Παρακολουθούμε την καθημερινότητα του Αντώνη και της Κλεοπάτρας, που τα γραφεία τους αναγκαστικά συστεγάζονται, αλλά οι διαφορετικές κοσμοθεωρίες τους, τους φέρνουν καθημερινά σε σύγκρουση μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Δυο άνθρωποι, τόσο διαφορετικοί σε χαρακτήρα και ιδέες, αλλά και τόσο στερεοτυπικοί στους ρόλους «άντρας» - «γυναίκα», πρέπει να πολεμήσουν ο ένας τον άλλον για την «καριέρα», αλλά ταυτόχρονα και έρθουν και πιο κοντά για τον «έρωτα». Αναλαμβάνουν διαζύγια, φέρνοντας στο φως τις αντιπαλότητες και τις ομοιότητες ανθρώπων που αρχικά επέλεξαν να ενώσουν τις ζωές τους, αλλά η καθημερινότητα και οι συγκρούσεις τούς αναγκάζουν τώρα να διαλύσουν ό,τι μέχρι χθες θεωρούσαν πως θα κρατούσε για πάντα!

Ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα αναλαμβάνουν τις υποθέσεις τους και ως αντίδικοι… θα αναμετρηθούν μέσα στη δικαστική αίθουσα, μέχρι τελικής πτώσης.

Η ζυγαριά της Δικαιοσύνης γέρνει μια απ’ τη μια και μια απ΄ την άλλη, αλλά η αντιπαλότητά τους δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να βγάζει στο φως μια φλόγα που σιγοκαίει και απειλεί, στην επόμενη στροφή, να τους κάψει από έρωτα! Δίπλα στον Αντώνη και την Κλεοπάτρα, σαν αντίπαλα στρατόπεδα ή και όχι, άνθρωποι της οικογένειας, φίλοι, συνεργάτες, σύντροφοι με ημερομηνία λήξης… και γενικά ένας κόσμος που έχει τον δικό του ρόλο στην ιστορία μας! Πρώτη δίκη που αναλαμβάνουν και θα ολοκληρωθεί μέσα σε πέντε επεισόδια στις αίθουσες των δικαστηρίων είναι η κακοποίηση μιας γυναίκας από τον διάσημο σύζυγό της.

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