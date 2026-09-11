Η μάχη του Σαββατοκύριακου φουντώνει – Ποια «γερά χαρτιά» ετοιμάζονται για πρεμιέρα

Νέες εκπομπές ρίχνονται στην αρένα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η μάχη του Σαββατοκύριακου φουντώνει – Ποια «γερά χαρτιά» ετοιμάζονται για πρεμιέρα
LIFESTYLE
4'
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  • Το Σαββατοκύριακο φέτος περιλαμβάνει νέες τηλεοπτικές εκπομπές που ανταγωνίζονται τις καθιερωμένες επιλογές.
  • Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης ξεκινούν το «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ1 το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 09:00, με έμφαση σε θετικές και δημιουργικές ιστορίες.
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου επιστρέφει με το «Μια Ελλάδα Παρέα» στο OPEN την ίδια μέρα στις 09:50, παρουσιάζοντας ζωντανές συνδέσεις και ιστορίες από όλη την Ελλάδα.
  • Από 19 Σεπτεμβρίου, το «MEGA Non Stop» με τους Ζήση Μούσιο και Βασίλη Τσεκούρα θα προβάλλεται Σαββατοκύριακα στις 09:20, συνδυάζοντας ειδήσεις με ρεπορτάζ και ανάλυση.
  • Η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει με το «Καλύτερα δε γίνεται!» στον ALPHA στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ τον Οκτώβριο αναμένεται η πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 στην πρωινή ζώνη.
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Η ζώνη του Σαββατοκύριακου αποκτά και φέτος ενδιαφέρον, καθώς νέες εκπομπές ρίχνονται στην αρένα και συναντούν τις σταθερές αξίες. Αν και κάποιες από τις προτάσεις των σταθμών έχουν κάνει ήδη πρεμιέρα, οι περισσότερες έρχονται το προσεχές διάστημα και η τράπουλα της τηλεθέασης μοιράζεται ξανά.

Αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης λένε την πιο αυθόρμητη «Καλημέρα», στις 09.00, στην ΕΡΤ1. Το «Καλημέρα είπαμε;» παραμένει μια ζεστή, αληθινή παρέα που εστιάζει μόνο στη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων και υπόσχεται να κάνει τα πρωινά μας πιο ανάλαφρα και δημιουργικά. Με ζωντανές συνδέσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, η εκπομπή μεταφέρει την ομορφιά, τις ιστορίες και τον παλμό του κόσμου απευθείας στο σαλόνι σας.

Η Ιωάννα Μαλέσκου επιστρέφει στο OPEN με την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» και η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 09.50. Η Ιωάννα, μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό συναντιούνται σε μια πραγματικά διαφορετική, τηλεοπτική παρέα, με κοινό παρονομαστή την καλή διάθεση, το χιούμορ, την επικοινωνία και το ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Το νέο, σύγχρονο και πολυσυλλεκτικό, πρωινό μαγκαζίνο του OPEN, από την πρώτη κιόλας καλημέρα, αυτό το Σάββατο, ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ελλάδα και στους ανθρώπους της. Ζωντανές συνδέσεις από κάθε γωνιά της χώρας, αποστολές, ξεχωριστοί άνθρωποι, τοπικές δράσεις, παραδόσεις, μικρές και μεγάλες ιστορίες της ελληνικής περιφέρειας, έρχονται στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντας ότι σε κάθε τόπο υπάρχουν πολλά που αξίζει να τα μοιραστούμε. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι μεγάλες πόλεις και οι γνωστοί προορισμοί. Είναι όλοι αυτοί που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, οι πρωτοβουλίες που αλλάζουν τις γειτονιές, οι ιστορίες που ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά και οι μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.

Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας αναλαμβάνουν την παρουσίαση του «MEGA Non Stop», του νέου ενημερωτικού μαγκαζίνο του Μεγάλου καναλιού, που θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09.20. Με γρήγορη εναλλαγή θεμάτων, συνεχή ροή και έμφαση όχι μόνο στην είδηση αλλά και στους ανθρώπους πίσω από αυτή, η νέα εκπομπή φιλοδοξεί να συνδυάσει την αμεσότητα της επικαιρότητας με την ανάλυση και το ουσιαστικό ρεπορτάζ.

Σαββατοκύριακο χωρίς Ναταλία Γερμανού, δεν γίνεται! Η σιδηρά κυρία του «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA κάνει come back το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 13.50. Για 9η συνεχόμενη χρονιά, η εκπομπή έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στα τηλεοπτικά Σαββατοκύριακα, με τη χαρακτηριστική ματιά της Ναταλίας, δυνατή ομάδα και μια θεματολογία που κινείται από την επικαιρότητα και την κοινωνία, μέχρι τις συνεντεύξεις και τις ιστορίες των ανθρώπων. Με νέα πρόσωπα στην παρέα, φρέσκια διάθεση και όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν διαμορφώσει την τηλεοπτική του ταυτότητα, το «Καλύτερα δε γίνεται» συνεχίζει να εξελίσσεται, να σχολιάζει, να συζητά, να γελά και να μοιράζεται με το κοινό όλα όσα αξίζει να ειπωθούν. Στο πλευρό της, μια δυνατή ομάδα συνεργατών, που πιάνει τον παλμό της εποχής: σταθερά δίπλα της, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, ενώ φέτος προστίθεται ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής. Τρεις διαφορετικές προσωπικότητες, τρεις διαφορετικές ματιές, σε μια παρέα που σχολιάζει, συζητά, διαφωνεί, γελά και μοιράζεται σκέψεις και απόψεις. Η must παρέα του σαββατοκύριακου καλωσορίζει τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, ο οποίος σχολιάζει με τον δικό του καυστικό τρόπο πρόσωπα, καταστάσεις και όλα εκείνα που συζητάμε στην καθημερινότητά μας.

Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται και η πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, με την παρουσιάστρια τελικά να αναλάβει την πρωινή ζώνη!

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