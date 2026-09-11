Τηλεθέαση: Ποια πρωινή εκπομπή πήρε την πρωτιά – Αναλυτικά τα ποσοστά

Snapshot Η πρωινή εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ σημείωσε 21,8% τηλεθέαση στο σύνολο και 9,8% στο δυναμικό κοινό.

Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 17,3% στο σύνολο και 19,8% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Αταίριαστοι» είχαν 20,5% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας τη δυναμική τους.

Το «Live You» πέτυχε 17,9% τηλεθέαση στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό.

Τα μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» και «10 Παντού» στο OPEN σημείωσαν 12,3% και 11,6% αντίστοιχα στο σύνολο, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» είχε 7,2%. Snapshot powered by AI

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα της πρωινής ενημερωτικής μάχης, όπου όλες οι εκπομπές είναι στον αέρα. Η τηλεθέαση δείχνει ποια μαγκαζίνο έχουν προβάδισμα, ωστόσο από την 21η Σεπτεμβρίου -όπου κάνουν πρεμιέρα και οι ψυχαγωγικές εκπομπές- τα πράγματα θα ζορίσουν περισσότερο.

Χθες Πέμπτη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» σημείωσε 17,3% στο σύνολο και 19,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 21,8% στο σύνολο αλλά 9,8% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι», που ακολούθησαν, έκαναν 20,5% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό δείχνοντας για μία ακόμη χρονιά τη δυναμική τους. Το «Live You», που πήρε το lead in, σημείωσε 17,9% και 10,3% αντίστοιχα.

Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» κράτησε παρέα στο 12,3% του συνόλου και στο 4,9% στο δυναμικό κοινό. Το «10 Παντού», στο ίδιο κανάλι, έκανε 11,6% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα», η ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 με τους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλο, έκανε 7,2% και 7,5% αντίστοιχα.

Όπως αποτυπώνεται, «Κοινωνία ώρα MEGA», «Σήμερα» και «Αταίριαστοι», συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων χρόνων έχοντας κερδίσει σταθερή θέση… στο τηλεκοντρόλ του κοινού.

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