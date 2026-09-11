Τηλεθέαση: Ποια πρωινή εκπομπή πήρε την πρωτιά – Αναλυτικά τα ποσοστά

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Ποια πρωινή εκπομπή πήρε την πρωτιά – Αναλυτικά τα ποσοστά
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πρωινή εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ σημείωσε 21,8% τηλεθέαση στο σύνολο και 9,8% στο δυναμικό κοινό.
  • Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 17,3% στο σύνολο και 19,8% στο δυναμικό κοινό.
  • Οι «Αταίριαστοι» είχαν 20,5% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας τη δυναμική τους.
  • Το «Live You» πέτυχε 17,9% τηλεθέαση στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό.
  • Τα μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» και «10 Παντού» στο OPEN σημείωσαν 12,3% και 11,6% αντίστοιχα στο σύνολο, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» είχε 7,2%.
Snapshot powered by AI

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα της πρωινής ενημερωτικής μάχης, όπου όλες οι εκπομπές είναι στον αέρα. Η τηλεθέαση δείχνει ποια μαγκαζίνο έχουν προβάδισμα, ωστόσο από την 21η Σεπτεμβρίου -όπου κάνουν πρεμιέρα και οι ψυχαγωγικές εκπομπές- τα πράγματα θα ζορίσουν περισσότερο.

Χθες Πέμπτη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» σημείωσε 17,3% στο σύνολο και 19,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 21,8% στο σύνολο αλλά 9,8% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι», που ακολούθησαν, έκαναν 20,5% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό δείχνοντας για μία ακόμη χρονιά τη δυναμική τους. Το «Live You», που πήρε το lead in, σημείωσε 17,9% και 10,3% αντίστοιχα.

Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» κράτησε παρέα στο 12,3% του συνόλου και στο 4,9% στο δυναμικό κοινό. Το «10 Παντού», στο ίδιο κανάλι, έκανε 11,6% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα», η ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 με τους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλο, έκανε 7,2% και 7,5% αντίστοιχα.

Όπως αποτυπώνεται, «Κοινωνία ώρα MEGA», «Σήμερα» και «Αταίριαστοι», συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων χρόνων έχοντας κερδίσει σταθερή θέση… στο τηλεκοντρόλ του κοινού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:19ANNOUNCEMENTS

Οι μάχες της στη Super League με super ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για δύο υποθέσεις διακίνησης μεταναστών

12:15ANNOUNCEMENTS

«Μήδεια» - Προστίθεται νέα και τελευταία παράσταση λόγω πρωτοφανούς ζήτησης

12:08ANNOUNCEMENTS

«Τα καλύτερά μας χρόνια » - 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου με την Μπέσσυ Αργυράκη, τον Λάκη Τζορντανέλλι και τον Γιώργο Πολυχρονιάδη

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης 15 Σεπτεμβρίου - «Σίγουρη η κάθοδός του στις εκλογές» λέει η δικηγόρος του

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλοπές από καταστήματα στα Κουφάλια - Δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων αδελφών και της μητέρας τους

11:58LIFESTYLE

Μιχάλης Κουινέλης για Μαζωνάκη: «Είναι λίγο βαρύ το τραγούδι που σου έγραψα» - «Έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν υπήρξαν αυτοκτονίες την 11η Σεπτεμβρίου» δηλώνει ιατροδικαστής που εξέτασε τα θύματα

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Το χαβά τους οι Τούρκοι με το «Turkaegean» - Αποκλειστική εικόνα του Newsbomb από το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης

11:47LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς - «Καλή δύναμη σε όλους»

11:40LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Συνεχίζονται τα «αντίο» των καλλιτεχνών - «Αχ βρε Γιώργο…»

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το επόμενο τριήμερο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

11:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια πρωινή εκπομπή πήρε την πρωτιά – Αναλυτικά τα ποσοστά

11:33LIFESTYLE

Καραλής και Ντουπλάντις πριν τη μεγάλη «μονομαχία» - Χορεύουν με κοστούμια - Βίντεο

11:32ΕΛΛΑΔΑ

«Υπό εργαστηριακή διερεύνηση» η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι έδειξε η νεκροτομή από τρεις ιατροδικαστές - Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις

11:20ΕΛΛΑΔΑ

«Κύριε Πατούλη, θα τρελαθούμε πραγματικά;» - Έντονη αντιπαράθεση Κεφαλογιάννη - Πατούλη για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι

11:19ΕΛΛΑΔΑ

«Μου είπαν πως έχω ζουζούνια στο αίμα»: Νέες καταγγελίες για την κλινική που πέθανε ο Μαζωνάκης

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 59χρονος για τη φωτιά στην Πλατανιά Δράμας: Ξεκίνησε από πυρακτωμένα κάρβουνα

11:09LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονος κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 17χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:32ΕΛΛΑΔΑ

«Υπό εργαστηριακή διερεύνηση» η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι έδειξε η νεκροτομή από τρεις ιατροδικαστές - Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

11:19ΕΛΛΑΔΑ

«Μου είπαν πως έχω ζουζούνια στο αίμα»: Νέες καταγγελίες για την κλινική που πέθανε ο Μαζωνάκης

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πατούλης για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι: «Είναι απατεώνες και έκαναν τεράστιες απάτες»

11:09LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να σωθεί» - Η εξομολόγηση φίλου του

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Εμπλουτίζεται το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς - Νέα στοιχεία στο μικροσκόπιο των Αρχών

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης 15 Σεπτεμβρίου - «Σίγουρη η κάθοδός του στις εκλογές» λέει η δικηγόρος του

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το ασθενόφορο φτάνει στην κλινική για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη

11:20ΕΛΛΑΔΑ

«Κύριε Πατούλη, θα τρελαθούμε πραγματικά;» - Έντονη αντιπαράθεση Κεφαλογιάννη - Πατούλη για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

09:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε ξεκινούν

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι άγνωστες στιγμές του στην Κρήτη - «Για εμάς ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Βροχές,καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: 27χρονος τουρίστας συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι Αρχές εξετάζουν αν διαγράφηκαν «στοιχεία» από τη διαδικασία

11:58LIFESTYLE

Μιχάλης Κουινέλης για Μαζωνάκη: «Είναι λίγο βαρύ το τραγούδι που σου έγραψα» - «Έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα»

09:19LIFESTYLE

Πάνος Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Κατηγορηθήκαμε γιατί δεν ανεβάσαμε στα social - Δεν είναι εύκολο σήμερα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ