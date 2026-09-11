Καναδάς: Ο πρώην πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ιδρύει εταιρεία παραγωγής

Snapshot Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής μέσων και ψυχαγωγίας Hope and Hard Work.

Η εταιρεία στοχεύει στη σύνδεση των ανθρώπων μέσω ιστοριών σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές, ηχητικές και ζωντανές εμπειρίες.

Η παρουσίαση της εταιρείας συνέπεσε με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Ο Τριντό αποχώρησε από την πρωθυπουργία τον Ιανουάριο του 2023 και διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ.

Το εγχείρημα του Τριντό ακολουθεί παρόμοια πορεία με αυτή των Μπάρακ και Μισέλ Ομπάμα στον χώρο της παραγωγής θεάματος. Snapshot powered by AI

Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό λάνσαρε σήμερα την εταιρεία παραγωγής ΜΜΕ και ψυχαγωγίας, που ονομάζεται Hope and Hard Work.

Το όνομα της εταιρείας παραπέμπει σε μια φράση που ο Τριντό χρησιμοποιούσε συχνά σε ομιλίες του, αφού ανέλαβε την ηγεσία του Κόμματος των Φιλελευθέρων το 2013 και κατά τη διάρκεια της εννιάχρονης θητείας του ως πρωθυπουργός από το 2015 έως το 2025.

Στόχος της είναι φέρει ανθρώπους κοντά μέσω «ιστοριών που μας βοηθούν να δούμε, να κατανοήσουμε και να συνδεθούμε ο ένας με τον άλλο, μέσω κινηματογραφικών, τηλεοπτικών, ηχητικών και live εμπειριών», σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Ο Τριντό ίδρυσε την εταιρεία του με την πάλαι ποτέ προσωπάρχη του Κέιτι Τέλφορντ. Η παρουσίασή της συμπίπτει με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, το οποίο ξεκίνησε χθες και διαρκεί έως την 20η Σεπτεμβρίου.

Ο 54χρονος σήμερα Τριντό ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί πέρυσι τον Ιανουάριο, υποκύπτοντας στις πιέσεις από βουλευτές που ανησυχούσαν για τα χαμηλά ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις ενόψει των επικείμενων εκλογών. Τον διαδέχθηκε ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Μετά την αποχώρησή του από τον πρωθυπουργικό θώκο, διατήρησε ένα σχετικά χαμηλό δημόσιο προφίλ, αν και εκφώνησε ομιλίες μεταξύ άλλων στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία, και τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας με τη σχέση του με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ποπ Κέιτι Πέρι.

Το εγχείρημα του Τζάστιν Τριντό στον χώρο του θεάματος ακολουθεί μια ανάλογη πορεία που χάραξαν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα και η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα, οι οποίοι ίδρυσαν την εταιρεία Higher Ground Productions το 2018 συνάπτοντας μια πολυετή συμφωνία για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών για το Netflix Inc.