Δύσκολες ώρες για την Όλγα Φαρμάκη - Πέθανε ο αδελφός της σε ηλικία 32 ετών

Ο 32χρονος Μανούσος Φαρμάκης κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery

Ανθή Κουρεντζή

Δύσκολες ώρες για την Όλγα Φαρμάκη - Πέθανε ο αδελφός της σε ηλικία 32 ετών
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  • Ο 32χρονος Μασος Φαρμάκης κατέρρευσε ξαφνικά στο σπίτι του ενώ άνοιγε την πόρτα για παραγγελία delivery.
  • Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, αλλά δεν επανήλθε στη ζωή.
  • Ο εργαζόμενος που ήταν παρών ειδοποίησε άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ.
  • Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα καθοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
  • Ο Μανούσος Φαρμάκης ήταν αδελφός της γνωστής επιχειρηματία και πρώην μοντέλου Όλγας Φαρμάκη και της σχεδιάστριας μόδας Γωγώς Φαρμάκη.
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Μουδιασμένη είναι η κοινωνία του Αγρινίου από τον ξαφνικό θάνατο του Μανούσου Φαρμάκη, αδελφού της Όλγας και Γωγώς Φαρμάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, ο 32χρονος Μανούσος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery.

Ο εργαζόμενος, που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, φέρεται να ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Μανούσος Φαρμάκης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς ο 32χρονος δεν τα κατάφερε.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η Όλγα Φαρμάκη, πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας, και η Γωγώ Φαρμάκη, επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας, είναι ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό.

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