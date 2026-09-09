Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες – Δεν ήταν καλά», λέει ο Νίκος Μουρατίδης

«Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες εξαρχής. Πεταγόταν το βράδυ στον ύπνο του, όταν ήμασταν ταξίδια ερχόταν και μου χτυπούσε την πόρτα του δωματίου. Τα τελευταία 30 χρόνια, δεν ήταν καλά και το έκρυβαν όλοι, για να μην λέμε υπερβολές και άσχετα πράγματα», αποκαλύπτει ο μουσικός παραγωγός και επί χρόνια μάνατζέρ του, Νίκος Μουρατίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος «άφησε» σήμερα (09/09) την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς» έπειτα από ανακοπή που υπέστη.

«Όταν τον γνώρισα, ήταν 20 χρονών και τραγουδούσε σε ένα κέντρο στην Πάτρα. Τον ανακάλυψα, του έκανα συμβόλαιο, ήμουν μάνατζερ για σχεδόν 10 χρόνια. Πήρα έναν καλλιτέχνη από το “μηδέν” και τον έκανα σούπερ σταρ. Συγχρόνως, έχτισα και την προσωπικότητά του, τον διαμόρφωσα. Να τον πάω σινεμά, θέατρο, να τον βάλω να ακούσει μουσική. Ήταν πολύ δημιουργικός», τόνισε ακόμη, μιλώντας στον ALPHA.

Η ανακοίνωση του «Ελπίς»:

«Στις 09/09/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα, προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση.

Επίσημη ώρα θανάτου: 17:40.

Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

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