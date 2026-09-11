Όλα του αγιασμού δύσκολα: Βρισιές, μπουνιές και κλωτσιές μεταξύ μαθητριών στα Χανιά – Βίντεο

Αγιασμός με το «καλημέρα», ξυλοδαρμός με το «καλησπέρα» σε σχολείο στα Χανιά

Γιάννης Νικηφοράκης

Όλα του αγιασμού δύσκολα: Βρισιές, μπουνιές και κλωτσιές μεταξύ μαθητριών στα Χανιά – Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Πριν καλά – καλά στεγνώσει ο αγιασμός στα προαύλια, ήρθαν οι πρώτες εικόνες που μόνο ως «καλή σχολική χρονιά» δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Στα Χανιά, ανήλικα κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια και επιδόθηκαν σε άγριο καβγά με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ, γύρω τους δεκάδες μαθητές παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τα πάντα με τα κινητά τους.

Οι ανήλικες φαίνονται αρχικά να διαπληκτίζονται έντονα και στη συνέχεια η κατάσταση ξεφεύγει, με τις δύο πλευρές να έρχονται στα χέρια μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων μαθητών, στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το zarpanews.gr.

Αν η εικόνα του καβγά είναι τραγική από μόνη της, εξίσου προβληματική είναι η στάση όσων βρίσκονται γύρω τους. Κανείς δεν φαίνεται να παρεμβαίνει ουσιαστικά για να σταματήσει τη συμπλοκή. Αντίθετα, κινητά τηλέφωνα σηκώνονται και καταγράφουν κάθε στιγμή, μετατρέποντας ένα περιστατικό βίας σε θέαμα για δεκάδες ανήλικους θεατές.

Μέσα στην ένταση ακούγεται μάλιστα η προτροπή: «Μπουκέτο» από κάποιον από τους παρευρισκόμενους, την ώρα που η συμπλοκή συνεχίζεται κι ενώ φαίνεται το επεισόδιο να έχει φτάσει στο τέλος της, άλλο ένα κορίτσι πλησιάζει και καταφέρνει μία κλωτσιά.

Η σχολική χρονιά μόλις ξεκίνησε και οι εικόνες αυτές υπενθυμίζουν με τον πλέον σκληρό τρόπο ότι η αντιμετώπιση της βίας μεταξύ ανηλίκων δεν είναι υπόθεση μόνο εκείνων που συμμετέχουν σε ένα περιστατικό, αλλά και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.

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