Χανιά: Ραντεβού για ξύλο έξω από σχολεία της Κοραή – 14χρονος χτύπησε 13χρονο και τράβηξε βίντεο

Ένα ραντεβού που φέρεται να είχε κλειστεί για να λύσουν τις διαφορές τους κατέληξε σε επεισόδιο βίας, έξω από σχολεία στα Χανιά. Ένας 14χρονος φέρεται να χτύπησε έναν 13χρονο, ενώ την ίδια στιγμή το περιστατικό καταγραφόταν σε βίντεο, μπροστά και σε άλλους ανήλικους,σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο ανήλικοι είχαν συναντηθεί στον πεζόδρομο της οδού Κοραή. Μετά την καταγγελία του πατέρα του 13χρονου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου, καθώς και της μητέρας του.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τον ρόλο άλλων ανηλίκων που φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο και να κατέγραφαν όσα συνέβαιναν, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.