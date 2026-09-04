Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου στα Χανιά: Δέκα ανήλικοι παρακολουθούσαν και βιντεοσκοπούσαν

Συνελήφθησαν o ανήλικος δράστης και η μητέρα του

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου στα Χανιά: Δέκα ανήλικοι παρακολουθούσαν και βιντεοσκοπούσαν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 14χρονος ξυλοκόπησε συνομήλικο του στα Χανιά μπροστά σε ομάδα περίπου 10 ανηλίκων που βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό.
  • Ο τραυματισμένος 14χρονος εξετάστηκε από ιατροδικαστή και η υγεία του δεν εμπνέει ανησυχία.
  • Συνελήφθησαν ο 14χρονος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον ρόλο των υπόλοιπων ανηλίκων που ήταν παρόντες και πιθανή εμπλοκή τους σε παρόμοια περιστατικά.
  • Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα στις 5 Σεπτεμβρίου.
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Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (3/9) σε κεντρικό σημείο των Χανίων.

Σύμφωνα με καταγγελία γονέα, ένας 14χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε συνομήλικό του, ενώ το περιστατικό εκτυλισσόταν μπροστά σε ομάδα περίπου 10 ανηλίκων, αντίστοιχης ηλικίας, οι οποίοι φέρονται να βιντεοσκοπούσαν την επίθεση.

O 14χρονος δέχθηκε αρκετά χτυπήματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάστηκε και από ιατροδικαστή.

Για το περιστατικό φέρεται να συνελήφθη ο 14χρονος που καταγγέλλεται ως δράστης, καθώς και η μητέρα του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος των υπόλοιπων ανηλίκων που ήταν παρόντες στο περιστατικό, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε αντίστοιχα περιστατικά.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Σάββατο (5/9) ενώπιον του Εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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