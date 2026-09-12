Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες: Μισό εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες νεκροί στην Ουκρανία

Περίπου μισό εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που διεξάγει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα των βρετανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Παρά το βαρύτατο ανθρώπινο τίμημα και τις σοβαρές επιπτώσεις στη ρωσική οικονομία, αξιωματούχοι δυτικών χωρών τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως ο Ρώσος πρόεδρος προτίθεται να υπαναχωρήσει από τον στρατηγικό του στόχο, που παραμένει ο εξαναγκασμός του Κιέβου σε υποταγή στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, πτέραρχο σερ Ριτς Νάιτον, το σύνολο των ρωσικών απωλειών - στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο οι νεκροί όσο και οι τραυματίες στα πεδία των μαχών- υπολογίζεται πλέον σε 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των απωλειών καταγράφηκε από τον Ιανουάριο του 2023 και έπειτα. Η αιμορραγία αυτή έγινε με αντίτιμο εδαφικά κέρδη που αντιστοιχούν σε μόλις 2% της ουκρανικής επικράτειας. «Θεωρώ ότι οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν με απόλυτη καθαρότητα την παράλογη και μάταιη σπατάλη ανθρώπινων ζωών για τόσο μικρή πρόοδο και για έναν εντελώς αθέμιτο στόχο του προέδρου Πούτιν», δήλωσε ο αρχηγός του βρετανικού επιτελείου άμυνας σε γραπτή τοποθέτησή του προς τους δημοσιογράφους.

Αναφερόμενος ειδικά στις 500.000 των νεκρών Ρώσων στρατιωτών, ο σερ Ριτς Νάιτον έδωσε μια συγκλονιστική εικόνα για το κοινωνικό αποτύπωμα πίσω από τις γραμμές του μετώπου: «Αυτό σημαίνει μισό εκατομμύριο φωτογραφίες κρεμασμένες στους τοίχους κατεστραμμένων, σκοτεινών σπιτιών σε όλη τη Ρωσία. Σημαίνει μισό εκατομμύριο οικογένειες που δεν θα ξαναδούν ποτέ τον πατέρα, τον γιο, τον αδελφό ή τον σύζυγό τους».

Πόλεμος μακρύτερος από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και οικονομική ασφυξία

Από την ημέρα που η Μόσχα εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της έχουν συμπληρωθεί 1.660 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις πολεμούν στα ουκρανικά εδάφη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο διήρκεσε η συμμετοχή της Ρωσίας τόσο στον Πρώτο όσο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την ίδια ώρα, η παρατεταμένη πολεμική προσπάθεια υπονομεύει ανοιχτά τα θεμέλια της ρωσικής οικονομίας. Όπως εξήγησε ο πτέραρχος Νάιτον, οι στρατιωτικές πιέσεις και οι συνέπειες της σύγκρουσης έχουν οδηγήσει σε αισθητή επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης, κάμψη της καταναλωτικής ζήτησης και έναν επίμονα υψηλό πληθωρισμό. Κι όμως, το κόστος δεν εξαντλείται στους ψυχρούς αριθμούς των αγορών, καθώς, όπως τόνισε ο ίδιος, οι συνέπειες για την οικονομία, την ευημερία και τις μελλοντικές προοπτικές του ρωσικού λαού αποδεικνύονται πραγματικά κολοσσιαίες.

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