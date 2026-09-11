Ουκρανία: Δύο νεκροί από επιθέσεις σε πρατήρια καυσίμων - Πλήγματα σε αποθήκες της ρωσικής Ozon

Snapshot Στο αεροδρόμιο Λάρνακας εκδηλώθηκε συναγερμός λόγω απειλής βόμβας σε αεροσκάφος με 190 επιβάτες.

Η απειλή βόμβας στάλθηκε με φαξ και οδήγησε στην εκκένωση του αεροσκάφους.

Οι επιβάτες και οι αποσκευές αποβιβάστηκαν πριν την έρευνα του αεροπλάνου.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Πτήσεις ακυρώθηκαν έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα από ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) σε πρατήρια καυσίμων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

«Ένας άνθρωπος που τραυματίστηκε στη διάρκεια επίθεσης σε πρατήριο βενζίνης στην πρωτεύουσα υπέκυψε στα τραύματά του», δήλωσε ο Κλίτσκο μέσω της εφαρμογής Telegram. Στη συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένας ακόμα άνθρωπος κατέληξε στο νοσοκομείο ως αποτέλεσμα της επίθεσης σε δύο πρατήρια καυσίμων.

Νωρίτερα, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν σήμερα το πρωί τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων και πυρκαγιά σε πολυκατοικία εννέα ορόφων στο Κίεβο, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι αρχές της πόλης, καθώς η Μόσχα επανέλαβε τις επιθέσεις εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας έπειτα από μια σύντομη ανάπαυλα για την επίσκεψη των αμερικανών απεσταλμένων.

Εικόνες δείχνουν πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κτίριο διαμερισμάτων στο Κίεβο.

Η Ρωσία επανέλαβε αυτή την εβδομάδα τις σχεδόν συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις της στο Κίεβο, έπειτα από μια σύντομη διακοπή στη διάρκεια της επίσκεψης στη Μόσχα και το Κίεβο των διαπραγματευτών του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που επιδιώκουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο που άρχισε το Κρεμλίνο εισβάλοντας το 2022 στην Ουκρανία.

Δύο νεκροί στη Ρωσία

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Περμ στα Ουράλια δήλωσε σε σημερινή ανακοίνωση στο Telegram ότι δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις δέχθηκαν επίθεση από ουκρανικά drone. Παράλληλα, ουκρανικά drones έπληξαν την ρωσική περιφέρεια Τούλα, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από την περιφέρεια αυτή 26 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης Ντμίτρι Μιλιάγεφ.

Επιπλέον σημειώθηκαν ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράτοφ, στον ποταμό Βόλγα, ανέφερε επίσης μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ρομάν Μπουσάργκιν, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Η ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκες της στο Σαράτοφ. Ήδη έχουν πληγεί προσφάτως περισσότερες από 20 αποθήκες που ανήκουν στην Ozon και την κορυφαία ανταγωνίστριά της, την Wildberries.

Στην περιφέρεια του Σαράτοφ, η οποία αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών αεροπορικών επιδρομών, περιλαμβανομένης μιας επίθεσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, βρίσκονται ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft, καθώς και αριθμός άλλων βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Στην πόλη Βόλγκογκραντ, νότια του Σαράτοφ και επίσης στον ποταμό Βόλγα, πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων πλήττοντας κτίριο κατοικιών, ενώ συντρίμμια του πυραύλου προκάλεσαν επίσης ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι τοπικές αρχές.

Στην ανάρτηση δεν αναφέρονται λεπτομέρειες για τη βιομηχανική εγκατάσταση. Το διυλιστήριο πετρελαίου του Βόλγκογκραντ, το οποίο διαχειρίζεται η Lukoil και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Η Ρωσία και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοθετούν εσκεμμένα αμάχους.

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