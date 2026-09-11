«Η Ρωσία μπορεί να πολεμήσει για ακόμη δύο χρόνια»: Η εκτίμηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία χάνει κάθε μήνα περίπου 6.000 περισσότερους στρατιώτες από όσους καταφέρνει να στρατολογήσει

Δημήτρης Δρίζος

«Η Ρωσία μπορεί να πολεμήσει για ακόμη δύο χρόνια»: Η εκτίμηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο έως το 2028 λόγω φθίνουσας στρατιωτικής και οικονομικής ικανότητας.
  • Η Ρωσία χάνει περίπου 6.000 στρατιώτες το μήνα περισσότερους από όσους στρατολογεί, με συνολικές απώλειες άνω του 1,5 εκατομμυρίου από το 2022.
  • Η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, όπως έλλειψη εργατικού δυναμικού και διεύρυνση δημοσιονομικού ελλείμματος, ενώ περίπου το 40% των υποδομών διύλισης πετρελαίου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.
  • Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών και αεράμυνας.
  • Η Ρωσία έχει στοχοποιήσει αμάχους σε εμπορικά κέντρα, με τη διεθνή κατακραυγή να χαρακτηρίζει αυτή την τακτική ως μορφή εξαναγκασμού.
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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία έχουν το πολύ δύο χρόνια ακόμη για να συνεχίσουν να πολεμούν, σύμφωνα με τον επικεφαλής των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο αντιστράτηγος Όλεχ Ιβαστσένκο υποστήριξε αυτή την εβδομάδα ότι οι απώλειες στρατιωτών, η πτώση του ηθικού και η δοκιμαζόμενη οικονομία ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο έως το 2028.

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία χάνει κάθε μήνα περίπου 6.000 περισσότερους στρατιώτες από όσους καταφέρνει να στρατολογήσει. Σύμφωνα, την ίδια ώρα, με στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Ουκρανία, η Ρωσία έχει χάσει περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες από το 2022, εκ των οποίων έως και 450.000 έχουν σκοτωθεί.

Μιλώντας στην έδρα της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών στο Κίεβο, ο Ιβαστσένκο δήλωσε στους Times: «Η Ρωσία διαθέτει στρατιωτικούς και οικονομικούς πόρους για τον επόμενο χρόνο, αλλά εκτιμούμε ότι αυτό θα τελειώσει το 2028».

«Η Ρωσία στρατολογεί περίπου 1.000 ανθρώπους την ημέρα, μερικές φορές 1.200, αλλά κοιτάξτε τα στοιχεία για τις απώλειες. Χθες ήταν 1.410, την προηγούμενη ημέρα 1.511. Από αυτούς, περίπου το 60% σκοτώνεται στη μάχη».

Άλλοι 18 μήνες πολέμου θα μπορούσαν να οδηγήσουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε επιπλέον 765.800 ρωσικές απώλειες, εκ των οποίων 459.480 νεκροί και 306.320 τραυματίες.

Και, σύμφωνα με τον Ιβαστσένκο, αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία έχουν οδηγήσει σε έλλειψη ενθουσιασμού για την πολεμική προσπάθεια στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Το ηθικό είναι πολύ χαμηλό, επειδή κανείς δεν θέλει να πολεμήσει», πρόσθεσε. «Επίσης, το ηθικό του ρωσικού πληθυσμού είναι πολύ χαμηλό: οι περισσότεροι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν θέλουν τον πόλεμο».

Ο επικεφαλής των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών χαρακτήρισε τον Πούτιν «υποφυσιολογικό» για το γεγονός ότι διεξάγει έναν πόλεμο υπό αυτές τις συνθήκες.

«Βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα για έναν άνθρωπο που θέλει να σκοτώνει άλλους ανθρώπους για να καταλάβει τα εδάφη τους», είπε.

Russia Ukraine War

Oυκρανοί στρατιώτες κοντά στι Χάρκοβο

AP

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του, ο Ιβαστσένκο υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι οικονομικά πολύ πιο αδύναμη σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας σύγκρουση, πριν από τέσσερα χρόνια.

Μεγάλο μέρος της πολεμικής στρατηγικής του Κιέβου έχει επικεντρωθεί σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς εναντίον διυλιστηρίων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου, εργοστασίων και δεξαμενόπλοιων.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Ροστόφ επί του Ντον, καθώς και τρία ρωσικά συστήματα αεράμυνας, επλήγησαν από ουκρανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την καταγραφή πυρκαγιάς στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ριαζάν, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας.

Περίπου το 40% των υποδομών διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με την Kyiv Independent, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ελλείψεις καυσίμων και στην απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου κίνησης και βενζίνης.

Ο Ιβαστσένκο δήλωσε στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων: «Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος και η επιδείνωση της κατάστασης στο τραπεζικό σύστημα».

«Την ίδια στιγμή, εξακολουθεί να διαθέτει αρκετούς πόρους για να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο οι πόροι αυτοί να επαρκέσουν έως το 2027-2028».

Οι δηλώσεις του αντιστράτηγου έγιναν λίγες ώρες μετά τους ισχυρισμούς Ουκρανών αξιωματούχων ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε εμπορικό κέντρο στο Παβλοχράντ, στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

APTOPIX Ukraine

Άνθρωποι περνάνε με σκούτερ δίπλα από ένα κατεστραμμένο τεθωρακισμένο όχημα των φιλορωσικών μαχητών κοντά στην πόλη Λισιτσάνσκ, στην περιοχή Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας (2014)

AP/Dmitry Lovetsky

Καταστήματα και οχήματα επλήγησαν από την επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εσωτερικών Ιβάν Βιχίβσκι, σημειώθηκε «όταν οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε αργότερα την ίδια θέση, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι «χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να σκοτώνει ανθρώπους που απλώς βρίσκονταν κοντά σε εμπορικά κέντρα».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχαν αναφερθεί επιθέσεις και σε δύο ακόμη εμπορικά κέντρα, στις πόλεις Ζαπορίζια και Σούμι, τα οποία φέρεται να επλήγησαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

Την Τρίτη, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Η Ρωσία προσπάθησε σκόπιμα να υπολογίσει τον τρόπο με τον οποίο θα προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυνατή απώλεια ανθρώπινων ζωών. Καμία επίθεση εναντίον της Ουκρανίας και της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει».

«Κάθε μέρα εξηγούμε στους εταίρους μας την ανάγκη μας για αναχαιτιστικά όπλα. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, χαρακτήρισε από την πλευρά του την απόφαση της Ρωσίας να στοχοποιεί αμάχους ως «τακτική εξαναγκασμού».

Όπως πρόσθεσε: «Η Ρωσία πιστεύει ότι οι αδιάκοπες επιθέσεις εναντίον αμάχων μπορούν να εξαντλήσουν τους Ουκρανούς και να εξαναγκάσουν την Ουκρανία σε υποχωρήσεις».

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