Ουκρανία: Πέντε νεκροί και 67 τραυματίες από πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλογκραντ

Το ρωσικό πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλογκραντ άφησε πίσω του τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 67 τραυματίες, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ουκρανία: Πέντε νεκροί και 67 τραυματίες από πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλογκραντ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρωσικό drone έπληξε εμπορικό κέντρο στο Πάβλογκραντ, κεντροανατολική Ουκρανία, μέρα μεσημέρι.
  • Το πλήγμα προκάλεσε τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 67 τραυματίες.
  • Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται οκτώ παιδιά.
  • Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο ήταν γεμάτοι κόσμο τη στιγμή της επίθεσης.
  • Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν από τον υπουργό Εσωτερικών και τον περιφερειακό κυβερνήτη.
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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία.

«Πριν από περίπου μία ώρα, οι Ρώσοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Πάβλογκραντ. Ήταν μέρα μεσημέρι και οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Βιγκίβσκι.

Αργότερα, ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα ανακοίνωσε νεότερο απολογισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι νεκροί ανέρχονται σε πέντε και οι τραυματίες σε 67. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οκτώ παιδιά.

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