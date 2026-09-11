Ρωσία: Χτυπήθηκε διυλιστήριο και εταιρεία από τις ουκρανικές δυνάμεις - Βίντεο

Βίντεο από τις επιθέσεις έδωσε στη δημοσιότητα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ρωσία: Χτυπήθηκε διυλιστήριο και εταιρεία από τις ουκρανικές δυνάμεις - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν επιθέσεις σε ρωσικές περιοχές, πλήττοντας διυλιστήριο πετρελαίου και επιχείρηση στις περιφέρειες Σαράτοφ και Βόλγκογκραντ.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι δημοσίευσε βίντεο από τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ως «μεγάλης εμβέλειας» και με «καλά αποτελέσματα».
  • Επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε στόχους στις περιφέρειες Νταγκεστάν, Ουδμουρτία, Τούλα, Νίζνι Νόβγκοροντ, Περμ και Σαμάρα.
  • Οι «κυρώσεις» που αναφέρει ο Ζελένσκι αφορούν επιθέσεις με drones και πυραύλους που στοχεύουν στη μείωση των ρωσικών στρατιωτικών ικανοτήτων.
  • Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε όσους στηρίζουν την Ουκρανία, επιδιώκοντας να αποτρέψουν την ύπαρξη ασφαλών καταφυγίων για τις ρωσικές πολεμικές δραστηριότητες.
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Πλήγματα σε ολόκληρη τη Ρωσία πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις, που χτύπησαν, μεταξύ άλλων, ένα διυλιστήριο πετρελαίου και μία επιχείρηση στις περιφέρειες Σαράτοφ και Βόλγκογκραντ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις που δήλωσε ότι είχαν «καλά αποτελέσματα». «Καλά αποτελέσματα από τις επιθέσεις μας μεγάλου βεληνεκούς με στόχο τη μείωση της ικανότητας της Ρωσίας να διεξάγει πόλεμο. Χτυπήθηκαν μια επιχείρηση και μια εγκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας στις περιφέρειες Σαράτοφ και Βόλγκογκραντ», ανέφερε στο Χ ο Ζελένσκι.

Και συνέχισε: «Υπάρχουν αποτελέσματα και στη Μαύρη Θάλασσα. Εφαρμόστηκαν επίσης ουκρανικές κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στο Νταγκεστάν, στην Ουδμουρτία, καθώς και στις περιφέρειες Τούλα, Νίζνι Νόβγκοροντ, Περμ και Σαμάρα». Όταν ο Ουκρανός πρόεδρος μιλάει για «κυρώσεις» εναντίον της Ρωσίας εννοεί τις επιθέσεις με drones και πυραύλους που έχουν στόχο να μειώσουν τις στρατιωτικές ικανότητες των ρωσικών δυνάμεων.

«Ευχαριστούμε όλους όσους συμβάλλουν στην ενίσχυση της Ουκρανίας, ώστε να μην απομείνει κανένα ασφαλές καταφύγιο στη Ρωσία για οτιδήποτε υποστηρίζει τον πόλεμο» κατέληξε ο Ζελένσκι.

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