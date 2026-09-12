ΗΠΑ: Συνάντηση με το Χέγκσεθ θα έχει ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας

Εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε πως η συνάντηση προγραμματίζεται να γίνει στο Πεντάγωνο την Τρίτη

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Συνάντηση με το Χέγκσεθ θα έχει ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ με τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρώτου στο Βερολίνο χθες Παρασκευή.

Εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε πως η συνάντηση προγραμματίζεται να γίνει στο Πεντάγωνο την Τρίτη, στην αρχή της επίσκεψης του κ. Πιστόριους στην Ουάσιγκτον.

Η πιο πρόσφατη επίσκεψη του γερμανού υπουργού των σοσιαλδημοκρατών στην Ουάσιγκτον είχε γίνει στα μέσα του 2025.

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