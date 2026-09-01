Μπέσεντ και Χέγκσεθ χλεύασαν τον στρατό του Καναδά - «Ανάξιο της θέσης που κατέχουν» απαντά ο Κάρνεϊ

Snapshot Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κατήγγειλε ως «ανάξια της θέσης που κατέχουν» τα χλευαστικά σχόλια Αμερικανών αξιωματούχων για τον καναδικό στρατό.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υπονόησε ότι ο στρατός του Καναδά είναι αδύναμος, κάνοντας χιουμοριστική αναφορά σε δύο υποβρύχια στο Έντμοντον.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δημοσίευσε φωτογραφία που φάνηκε να χλευάζει την εμφάνιση Καναδής στρατιωτικού, προκαλώντας περαιτέρω ένταση.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τα "memes" και τις αιχμές, ώστε να αρχίσουν σοβαρές συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Καναδός πρωθυπουργός διέκοψε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο για προσπάθεια επιβολής άδικης συμφωνίας και απάντησε με αντίμετρα στους νέους αμερικανικούς δασμούς. Snapshot powered by AI

Πυρά κατά μελών της κυβέρνησης Τραμπ εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, έπειτα από χλευαστικά σχόλια που έκαναν σχετικά με τον καναδικό στρατό, τονίζοντας ότι τέτοιες λέξεις είναι «ανάξιες της θέσης που κατέχουν».

Η απάντηση του Κάρνεϊ έρχεται μετά την δήλωση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος υπονόησε ότι ο στρατός του Καναδά είναι αδύναμος. «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με τον Καναδά. Πώς θα μπορούσαμε να είμαστε σε πόλεμο με τον Καναδά; Τι θα κάνουν; Θα πάρουν τα δύο υποβρύχιά τους από το εμπορικό κέντρο του Έντμοντον και θα μας τα εκτοξεύσουν;» δήλωσε ο Μπέσεντ, κάνοντας αναφορά σε ένα αξιοθέατο που υπήρχε παλαιότερα σε αυτό το εμπορικό κέντρο της επαρχίας Αλμπέρτα.

«Δεν μπορείτε να εμπλακείτε σε μια πολιτική αντιποίνων με κάποιον που είναι δεκατρείς φορές μεγαλύτερος από εσάς», συνέχισε ο Μπέσεντ, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, κατηγορώντας τον Μαρκ Κάρνεϊ ότι προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από την αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε το απόσπασμα από την συνέντευξη του Σκοτ Μπέσεντ:

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο «Χ» μια φωτογραφία, με την οποία έμοιαζε να χλεύαζε την εξωτερική εμφάνιση μιας υπέρβαρης Καναδής στρατιωτικού, η οποία απένεμε ένα μετάλλιο σε μία κατασκήνωση νέων.

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος έχει επικρίνει την παρουσία «χοντρών στρατιωτών» στις τάξεις του αμερικανικού στρατού, συνόδευσε το μήνυμά του με τη φράση «είναι πραγματικό».

Δείτε την ανάρτηση του Πιτ Χέγκσεθ:

Απαντώντας στα σχόλια των Αμερικανών προς τον καναδικό στρατό, ο Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι «είναι ανάξιο της θέσης που κατέχουν».

«Όταν οι Αμερικανοί σταματήσουν να φτιάχνουν memes, να πετούν αιχμές και να προσπαθούν να το παίξουν σκληροί και αρχίσουν να παίρνουν αυτές τις συζητήσεις στα σοβαρά, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις», πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός. «Δεν είναι εποικοδομητικό, όμως αυτή είναι η δημοκρατία τους».

Ο Μαρκ Κάρνεϊ διέκοψε πρόσφατα τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο πως θέλει να του επιβάλει μια «άδικη» εμπορική συμφωνία και απάντησε στην επιβολή νέων αμερικανικών δασμών με μια σειρά αντίμετρων.