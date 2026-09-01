ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ λόγω εντάσεων με τον Χέγκσεθ

Σύμφωνα με το Reuters δεν είναι σαφές αν ο Λευκός Οίκος θα αποδεχτεί την παραίτηση 

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ λόγω εντάσεων με τον Χέγκσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, υπέβαλλε παραίτηση μετά από 18 μήνες υπηρεσίας, πιθανόν λόγω εντάσεων με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ο Λευκός Οίκος έχει αποδεχτεί την παραίτηση του Ντρίσκολ.
  • Ο Χέγκσεθ έχει απομακρύνει πολλούς ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου, προκαλώντας σειρά παραιτήσεων και απολύσεων.
  • Ο Ντρίσκολ είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη μεταρρύθμιση και την ετοιμότητα του Στρατού, κατηγορώντας τον Χέγκσεθ για παρεμπόδιση αυτών των προσπαθειών.
  • Ο Ντρίσκολ συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας και είχε επιδιώξει τη βελτίωση της ευελιξίας και της απόκτησης όπλων του Στρατού Ξηράς.
Snapshot powered by AI

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες υπηρεσίας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη οι λόγοι που τον οδήγησαν στην παραίτηση, ωστόσο δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συνεχείς εντάσεις με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Ο υπουργός Ντρίσκολ υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση της ατζέντας του προέδρου Τραμπ για να καταστήσει και πάλι ισχυρή την Αμερική στο υπουργείο Στρατού, παρέχοντας εξαιρετική ηγεσία κατά τη διάρκεια ιστορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και πολλά άλλα», ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

«Ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ισχυρότερος από ποτέ χάρη στο έργο του στο πλευρό του αρχιστράτηγου και του υπουργού Πολέμου», πρόσθεσε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν ο Λευκός Οίκος έχει αποδεχτεί την παραίτηση του Ντρίσκολ.

Σειρά παραιτήσεων λόγω Χέγκσεθ

Ο Ντρίσκολ, πρώην συμφοιτητής του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στη Νομική Σχολή, είναι ο πιο πρόσφατος ανώτερος αξιωματούχος που αποχωρεί από το Πεντάγωνο υπό την ηγεσία του Χέγκσεθ.

Όπως αναφέρει το Reuters, o υπουργός Άμυνας απέλυσε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ράντι Τζορτζ τον Απρίλιο, ενώ ο διοικητής του Στρατού στην Ευρώπη και την Αφρική, στρατηγός Κρίστοφερ Ντόναχιου, παραιτήθηκε απροσδόκητα τον Ιούνιο.

Ο Χέγκσεθ έχει απομακρύνει αρκετούς άλλους στρατηγούς και ναυάρχους, μεταξύ των οποίων και τον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ξαφνικά τον Απρίλιο ότι ο υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν αποχωρούσε από τη θέση του, καθιστώντας τον τον πρώτο επικεφαλής κλάδου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που αποχωρεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή ανέφερε στο Reuters ότι ο Ντρίσκολ είχε εκφράσει ανησυχίες στην κυβέρνηση Τραμπ «σχετικά με τη μεταρρύθμιση και την ετοιμότητα του Στρατού», καθώς και για το γεγονός ότι «ο Χέγκσεθ παρεμπόδιζε συγκεκριμένα αυτές τις προσπάθειες απολύοντας τους υπεύθυνους στρατηγούς».

Τι οδήγησε στην παραίτηση

Ο Ντρίσκολ επικυρώθηκε για την κορυφαία θέση στο Στρατό Ξηράς τον Φεβρουάριο του 2025 και ώθησε το Στρατό να είναι πιο ευέλικτος στην απόκτηση φθηνότερων όπλων, ενώ επέπληξε τους μεγάλους κατασκευαστές όπλων. Ο υπουργός Στρατού Ξηράς είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των στρατιωτών.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Reuters ότι ο Χέγκσεθ θεωρούσε τον Ντρίσκολ απειλή εντός της γραφειοκρατίας και ήθελε εδώ και καιρό να τον απομακρύνει. Ωστόσο, οι δεσμοί του με τον Βανς, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, δυσχέραιναν την προσπάθεια του Χέγκσεθ να το πράξει.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η απόλυση του Τζορτζ έπιασε τον Ντρίσκολ απροετοίμαστο και οδήγησε σε αυξημένη απογοήτευση έναντι του Χέγκσεθ.

Ο Ντρίσκολ απέκτησε φήμη εκτός Πενταγώνου όταν επιλέχθηκε από τον Τραμπ για να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τη Μόσχα και το Κίεβο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία – ένα σπάνιο διπλωματικό καθήκον για έναν υπουργό Στρατού.

Ο Ντρίσκολ είχε αποσπαστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ, ενώ αργότερα κατέβηκε χωρίς επιτυχία υποψήφιος για το Κογκρέσο το 2020, πριν αναλάβει σύμβουλος στην εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ για το 2024.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μπακαΐ: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για αυτονομία ενώ απλώς εκτελεί εντολές της Ουάσινγκτον»

04:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ λόγω εντάσεων με τον Χέγκσεθ

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα ανατολικά του Ομάν

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα στην Times Square - Νεκρή η ίδια και το ένα θύμα - Σκληρό βίντεο

03:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο - Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

02:47ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ανώτατο Δικαστήριο εγκρίνει το έργο Τραμπ για την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων

02:12ΥΓΕΙΑ

Υγεία: Ξεκινά σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η ψηφιακή συνταγογράφηση ενδοσοκομειακής φαρμακευτικής αγωγής – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Γκραντ Κάνιον: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός μετά τις ξαφνικές πλημμύρες - 14 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επαναλειτούργησε η πρεσβεία της Δανίας μετά από 14 χρόνια διακοπής των διπλωματικών σχέσεων

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικού όπλου κατά του Ιράν απαντώντας σε δημοσιογράφο

00:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

G20: Συνάντηση υπουργών Οικονομικών στις ΗΠΑ – Οι κυρώσεις στο Ιράν πρώτο θέμα της αμερικανικής ατζέντας

00:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση στους δείκτες σε έναν συνολικά θετικό μήνα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Λάιονελ Ρίτσι: Στην εντατική ο διάσημος τραγουδιστής μετά από συναυλία του στο Σεντ Λούις

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πανάγιος Τάφος: Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές - Ομοιότητες με τις περιγραφές της Βίβλου

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής μαχητικών drones - Ερευνάται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς

23:47LIFESTYLE

H Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι το αγαπημένο της φαγητό είναι ελληνικό - Βίντεο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκο» της ΕΕ στο κρέας από τη Βραζιλία – Τι φοβούνται οι Βρυξέλλες

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γυναίκα πλαστογράφησε διάγνωση καρκίνου για το παιδί της - Έλαβε περισσότερα από 300.000 ευρώ σε δωρεές

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Γαλάνη: Η συγκινητική αφιέρωση στον Μανώλη Λιδάκη - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σχέδια της Άγκυρας για πώληση όπλων στο Κίεβο αποκαλύφθηκαν κατά λάθος

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Μαρία: Το ξεχωριστό δώρο των αδελφών της για τα 80ά γενέθλια

17:55ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Από τη ζέστη, στην αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Ο καιρός έως την Κυριακή

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Viral το πράσινο σπίτι που έμεινε άθικτο παρά τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ - Πώς άντεξε

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα στην Times Square - Νεκρή η ίδια και το ένα θύμα - Σκληρό βίντεο

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο το προφίλ του 43χρονου - Έφτιαχνε εικόνες του με AI σαν μποξέρ, τράπερ και γκάνγκστερ

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια

21:14ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα»: Τι απαντά ο δικηγόρος του Μουγκοπέτρου, για τη σύλληψη του μουσικού υπό την επήρεια αλκοόλ και την επίθεση σε δημοσιογράφους

02:12ΥΓΕΙΑ

Υγεία: Ξεκινά σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η ψηφιακή συνταγογράφηση ενδοσοκομειακής φαρμακευτικής αγωγής – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ποιος δε θα αντιδρούσε;» Τι λέει η νονά του 41χρονου που σκότωσε τη διασώστρια

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «Μέκκα» προχωρά χωρίς το Κάιρο - Τι αποφασίστηκε στην πρώτη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

23:02ΕΛΛΑΔΑ

«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 2.950 παραβάσεις την τελευταία εβδομάδα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τρομακτικό τροχαίο στα Χανιά: Χάνει τον έλεγχο του ΙΧ σε στροφή, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει πάνω σε βαν

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ