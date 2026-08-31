Νew York Times: «Γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να σταματήσουν τους πολέμους τους»

Snapshot Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, ο μακροβιότερος των ΗΠΑ, τελείωσε πριν πέντε χρόνια με χάος και απώλειες, αλλά χωρίς να γίνει το Αφγανιστάν καταφύγιο τρομοκρατών κατά τη μεταπολεμική περίοδο.

Η δυσκολία στην αποχώρηση οφείλεται σε ανησυχίες για την αξιοπιστία των ΗΠΑ, την υποστήριξη στους Αφγανούς συμμάχους και σε συναισθηματικούς παράγοντες για τις θυσίες στρατιωτών.

Ο πόλεμος στο Ιράν παρουσιάζει παρόμοιες προκλήσεις με το Αφγανιστάν, ενώ οι ΗΠΑ βασίζονται σε οικονομικούς αποκλεισμούς και περιορισμένες στρατιωτικές ενέργειες, αποφεύγοντας ευρείες αεροπορικές επιδρομές.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές ηγεσίες εκφράζουν σκεπτικισμό για μια γρήγορη νίκη στο Ιράν, αναγνωρίζοντας ότι η εκστρατεία πιθανώς θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η αμερικανική κυβέρνηση αναδιατυπώνει την ήττα στο Αφγανιστάν ως νίκη των στρατιωτών, απονέμοντας παράσημα και προβάλλοντας το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους. Snapshot powered by AI

Για μεγάλο μέρος του πολέμου στο Αφγανιστάν, το μόνο πράγμα που ήταν πιο δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη νίκη ήταν η αποχώρηση.Ο μακροβιότερος πόλεμος της χώρας έληξε με χάος και ήττα πριν από πέντε χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανοί, απελπισμένοι να ξεφύγουν από τους αντάρτες Ταλιμπάν, κατέκλυσαν το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους εκεί σε επίθεση αυτοκτονίας

Αλλά έκτοτε, οι φόβοι που εμπόδισαν τρεις προέδρους να εγκαταλείψουν τον πόλεμο αποδείχθηκαν αβάσιμοι. Το Αφγανιστάν δεν έχει γίνει καταφύγιο τρομοκρατών ή ορμητήριο για επιθέσεις στις ΗΠΑ. Σήμερα, ο αμερικανικός στρατός έχει βυθιστεί σε έναν νέο πόλεμο στο Ιράν. Για άλλη μια φορά, οι προοπτικές για μια στρατιωτική νίκη φαίνονται δυσοίωνες. Ακόμα και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα ήθελε να σταματήσει τον πόλεμο, μόνο και μόνο για να αλλάξει πορεία και να υποστηρίξει την εμπλοκή του. «Δεν χρειάζεται να είμαστε εκεί», είπε σε μια ομιλία του στο Οβάλ Γραφείο την άνοιξη. «Δεν χρειαζόμαστε το πετρέλαιό τους. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από αυτά που έχουν. Αλλά είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τους συμμάχους μας».

Ο μακροχρόνιος πόλεμος στο Αφγανιστάν εγείρει δύσκολα ερωτήματα για τους στρατηγούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που εξετάζουν την κατάσταση στο Ιράν: Γιατί ήταν τόσο δύσκολη η απομάκρυνση από το Αφγανιστάν; Τι λέει ο μακροχρόνιος αγώνας για την αποδοχή της ήττας εκεί για τη δύσκολη θέση της κυβέρνησης Τραμπ στο Ιράν;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με το ερώτημα της αποχώρησης σχεδόν σε κάθε πόλεμο που έχουν διεξάγει από τότε που αναδείχθηκαν σε παγκόσμια δύναμη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. "Σε μεγάλο βαθμό, αυτά στα οποία έχουμε εμπλακεί αυτές τις τελευταίες δεκαετίες έχουν να κάνουν με την αστυνόμευση της αυτοκρατορίας", δήλωσε ο Άντριου Ρ. Χόεν, ανώτερος αναλυτής στη RAND Corporation, μια δεξαμενή σκέψης που μελετά ζητήματα ασφάλειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αμερικανικά στρατεύματα έχουν ξεκινήσει πόλεμο για να επιβάλουν την τάξη σε έναν άτακτο κόσμο ή για να υπερασπιστούν τις αμερικανικές αξίες. «Δεν πολεμάμε υπαρξιακές συγκρούσεις», είπε ο κ. Χον.

Οι συνέπειες του θανάτου του Οσάμα μπιν Λάντεν τον Μάιο του 2011 προσέφεραν την καλύτερη ευκαιρία για να εγκαταλείψει κανείς το Αφγανιστάν. Ο δράστης των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν νεκρός και μια δεκαετία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχε αποδεκατίσει την οργάνωσή του. Οι Ταλιμπάν, οι οποίοι είχαν κυβερνήσει το Αφγανιστάν και είχαν προσφέρει καταφύγιο στην Αλ Κάιντα πριν από την αμερικανική εισβολή,ήταν σχεδόν αδύνατο να εξαλειφθούν.

«Αν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι γνώριζαν τότε όσα γνωρίζουν τώρα, πολλοί από αυτούς -συμπεριλαμβανομένου και εμού- θα είχαν υποστηρίξει πιο έντονα μια πρόωρη αποχώρηση», έγραψε πρόσφατα σε ένα δοκίμιο στο περιοδικό Foreign Affairs ο Κάρτερ Μαλκάσιαν, ο οποίος συμβούλευε τους Αμερικανούς διοικητές στο Αφγανιστάν.

Οι πρόεδροι και το Πεντάγωνο παρακινήθηκαν να συνεχίσουν να αγωνίζονται από ανησυχίες για την αξιοπιστία της χώρας, ένα αίσθημα υποχρέωσης απέναντι στους έμπιστους Αφγανούς συμμάχους και ένα αίσθημα ότι η ήττα θα ατιμάσει τις θυσίες που έκαναν οι νεκροί και τραυματίες στρατιώτες.Για πολλούς από αυτούς τους αξιωματικούς, οι οποίοι έχασαν στενούς φίλους σε ανταλλαγές πυροβολισμών με τους Ταλιμπάν, η ιδέα της παραίτησης ερχόταν σε αντίθεση με χρόνια εκπαίδευσης και εμπειρίας.«Με απλά λόγια, ένας λόγος για τον οποίο οι Αμερικανοί δεν έφυγαν νωρίτερα από το Αφγανιστάν είναι ότι ο αμερικανικός στρατός μάχεται για να κερδίσει», έγραψε ο Μαλκάσιαν.

Οι πολιτικοί ηγέτες και οι ηγέτες της εξωτερικής πολιτικής ανησυχούσαν για την αξιοπιστία των ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή και το κόστος που θα μπορούσαν να πληρώσουν στην κάλπη για την ήττα σε έναν πόλεμο.Μέχρι το 2011, τα επίπεδα των αμερικανικών στρατευμάτων είχαν ήδη αρχίσει να μειώνονται στο Αφγανιστάν, και οι Ταλιμπάν αναγνώρισαν ότι το μόνο που χρειάζονταν ήταν να επιβιώσουν περισσότερο από τα αμερικανικά στρατεύματα και την προθυμία του εξαντλημένου αμερικανικού κοινού να πληρώσει για τον πόλεμο.

Καθώς η προοπτική της ήττας των Ταλιμπάν γινόταν όλο και πιο απόμακρη, οι πολιτικοί ηγέτες των ΗΠΑ άλλαξαν τους στόχους τους. Επικεντρώθηκαν στη μείωση των απωλειών, στη μείωση του κόστους του πολέμου και στη διατήρηση της διεφθαρμένης και αντιδημοφιλούς αφγανικής κυβέρνησης στη ζωή.«Είναι σαν γιατρός σε μονάδα εντατικής θεραπείας που ξέρει ότι ο ασθενής θα πεθάνει», δήλωσε η Ρόζμαρι Κέλανιτς , διευθύντρια προγράμματος Μέσης Ανατολής στην Defense Priorities, η οποία προωθεί μια πιο μετριοπαθή εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. «Απλώς ελπίζουν ότι ο ασθενής θα πεθάνει αφού τελειώσει η βάρδιά του. Δεν θέλουν να γίνει υπό την επίβλεψή τους».Ο πόλεμος συνεχίστηκε για άλλη μια δεκαετία μετά τον θάνατο του Μπιν Λάντεν, στοιχίζοντας τη ζωή σε άλλα 868 μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Οι Αμερικανοί διοικητές που ηγήθηκαν των στρατευμάτων στα τελευταία χρόνια του πολέμου διαισθάνθηκαν ότι είχαν οδηγηθεί σε αποτυχία. Σε ένα πρόσφατο podcast , ο στρατηγός Όστιν Μίλερ, ο τελευταίος διοικητής στο Αφγανιστάν, θυμήθηκε τη νοοτροπία του όταν επιλέχθηκε το 2018 για τη θέση. Περίμενε να βγει από την θητεία του «πολύ κουρασμένος» και με «μειωμένη φήμη».Η κατάστασή του, αστειεύτηκε με σκυθρωπό ύφος, συνοψιζόταν καλύτερα με τους στίχους τραγουδιών του ροκ συγκροτήματος Steely Dan: «Είμαι ανόητος που κάνω τη βρώμικη δουλειά σου».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ορκίστηκε νωρίτερα φέτος ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα έμοιαζε καθόλου με τους μακροχρόνιους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ο Χέγκσεθ είχε αναπτυχθεί και στις δύο συγκρούσεις ως νεαρός αξιωματικός της Εθνοφρουράς του Στρατού. Η εμπειρία αυτή του προκάλεσε θυμό και απογοήτευση. «Ακούστε το από εμένα, έναν από τους εκατοντάδες χιλιάδες που πολέμησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, που παρακολούθησαν προηγούμενους ανόητους πολιτικούς όπως ο Μπους, ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν να σπαταλούν την αμερικανική αξιοπιστία», δήλωσε στους δημοσιογράφους τον Μάρτιο. Αυτοί οι πόλεμοι ήταν αδιέξοδοι, είπε.

Ο πόλεμος του Ιράν, υποσχέθηκε , θα ήταν διαφορετικός - «εστιασμένος σε λέιζερ», θανατηφόρος, γρήγορος και «αποφασιστικός».«Δεν θα θυμίζει Ιράκ», επέμεινε ο Χέγκσεθ. «Δεν θα είναι ατελείωτος».Το Ιράν απάντησε στις τιμωρητικές επιθέσεις κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ. Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, παραδέχτηκε ότι οι βόμβες και οι πύραυλοι των ΗΠΑ πιθανότατα δεν θα ήταν αρκετοί για να νικήσουν το Ιράν ή ακόμη και να ανοίξουν ξανά την κρίσιμη πλωτή οδό.«Η αεροπορική ισχύς έχει όρια», είπε στην κατάθεσή του ενώπιον της Γερουσίας , «και πρέπει πάντα να τα έχουμε υπόψη μας».

Σήμερα, η κυβέρνηση στοιχηματίζει ότι ένας αποκλεισμός των ιρανικών εξαγωγών από το Ναυτικό των ΗΠΑ μέσω των Στενών και οικονομικές κυρώσεις θα επιτύχουν αυτό που δεν κατάφεραν οι προηγούμενες αεροπορικές επιδρομές.Υπάρχουν πρώιμα σημάδια αύξησης στον αριθμό των πλοίων και των εξαγωγών πετρελαίου που διέρχονται από το Ορμούζ. Παρά τα μέτρια κέρδη, οι στρατιωτικοί ηγέτες των ΗΠΑ δεν μιλούν πλέον για μια γρήγορη νίκη. Αντίθετα, περιγράφουν μια εκστρατεία που θα πιέσει το Ιράν για μήνες ή και περισσότερο.

Ερωτηθείς για πόσο καιρό το Ναυτικό, που ήδη πιέζεται από τις μακροχρόνιες αναπτύξεις, θα μπορούσε να αντέξει τον αποκλεισμό, ο Χέγκσεθ απάντησε : «Μπορούμε να τον κρατήσουμε όσο χρειαστεί — επ' αόριστον». Η πρόκληση για τον αμερικανικό στρατό μοιάζει με αυτήν που αντιμετώπισε στο Αφγανιστάν. Οι αντάρτες Ταλιμπάν αγωνίζονταν για την επιβίωσή τους. Το ίδιο ισχύει και για τους ηγέτες του Ιράν.

Για τις ΗΠΑ, τα διακυβεύματα είναι πολύ χαμηλότερα, όπως και το κόστος της απεμπλοκής.Ο αμερικανικός στρατός πιθανότατα θα μπορούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, το οποίο ήταν ανοιχτό πριν από την έναρξη του πολέμου. «Είναι ένα εφικτό έργο», δήλωσε ο Tόμας Μάνκεν, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου υπό τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους. «Αλλά θα απαιτούσε κάποια προσπάθεια επί τόπου, μόνο και μόνο επειδή οι Ιρανοί έχουν περάσει δεκαετίες χτίζοντας και ενισχύοντας θέσεις».Προς το παρόν, το κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης σε αίμα και χρήμα φαίνεται υψηλότερο από αυτό που είναι διατεθειμένοι να επωμιστούν ο ίδιος ο Τραμπ ή ο αμερικανικός λαός, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αντιτίθεται στον πόλεμο.

Ο Χέγκσεθ τίμησε την Τετάρτη την πενταετή επέτειο από το τέλος του πολέμου στο Αφγανιστάν απονέμοντας σε τρεις απόστρατους πεζοναύτες παράσημα ανδρείας. Δύο από τους τρεις υπέστησαν σοβαρά τραύματα από θραύσματα στην επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.Παρά τους τραυματισμούς τους, συνέχισαν να βοηθούν τους τραυματίες να μεταβούν σε ασφαλές μέρος.Στις παρατηρήσεις του, επαίνεσε τον ηρωισμό τους. «Όταν οι ασεβείς προσπάθησαν να σπείρουν τον τρόμο, αυτοί οι άνδρες στάθηκαν σαν λιοντάρια στην πύλη - τολμηροί στον σκοπό τους, άγριοι στην αποφασιστικότητά τους και άθραυστοι στο θάρρος τους», είπε

Η τελετή εξυπηρετούσε επίσης έναν δευτερεύοντα σκοπό. Αναδιατύπωσε την ήττα του αμερικανικού στρατού στον μακρύ πόλεμο στο Αφγανιστάν ως νίκη των στρατευμάτων που αναπτύχθηκαν και πολέμησαν. «Είστε η εμπροσθοφυλακή μιας θανατηφόρας, περήφανης και αήττητης δύναμης», είπε ο Χέγκσεθ στους Πεζοναύτες. Τους απένειμε τα μετάλλιά τους, τα οποία είχαν καθυστερήσει εδώ και καιρό.Κανείς δεν ανέφερε την ήττα της χώρας.

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