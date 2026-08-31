ΗΠΑ: Εξετάζει την επιβολή κυρώσεων σε δεύτερη τράπεζα που συναλάσσεται με το Ιραν

Την Παρασκευή ανακοινώθηκαν κυρώσεις στη μεγαλύτερη τράπζα της Αιγύπτου

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Εξετάζει την επιβολή κυρώσεων σε δεύτερη τράπεζα που συναλάσσεται με το Ιραν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να επιβάλει κυρώσεις σε δεύτερη τράπεζα που συναλλάσσεται με το Ιράν αυτή την εβδομάδα.
  • Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ απέκλεισαν το υποκατάστημα της Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω συναλλαγών με την ιρανική κυβέρνηση.
  • Οι κυρώσεις αποτελούν μέρος οικονομικού πολέμου για τον αποκλεισμό κάθε εισροής χρημάτων στο Ιράν.
  • Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων στο Πεκίνο, λόγω των αγορών του από το Ιράν.
  • Ο Μπέσεντ θα συζητήσει το θέμα με τους Κινέζους ομολόγους του στη συνάντηση των G20.
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Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να επιβάλει κυρώσεις σε μια ακόμη τράπεζα αυτή την εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις συναλλαγές με το Ιράν, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Μιλώντας πριν από τις συναντήσεις των G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, ο Μπέσεντ δήλωσε: «Αν χρειαστεί, αυτό θα αποτελέσει οικονομική βία. Δείχνουμε στον κόσμο ότι ξέρουμε ποιοι είστε, ξέρετε ποιοι είστε, και αυτό πρέπει να σταματήσει».

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ απέκλεισαν τις δραστηριότητες υποκαταστήματος της Banque Misr, της μεγαλύτερης αιγυπτιακής τράπεζας, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, αφού την κατηγόρησαν ότι συναλλάσσεται με την ιρανική κυβέρνηση.

Πρόκειται για την νέα μορφή πίεσης που ασκεί η Ουάσινγκτον εναντίον της Τεχεράνης σε έναν «οικονομικό πόλεμο» που έχει σκοπό να αποκλείσει κάθε εισροή χρήματος στο Ιράν.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι θα συζητήσει με τους Κινέζους ομολόγους του στη συνάντηση των G20 και ότι «όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στο Πεκίνο για τις συνεχιζόμενες αγορές του.

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