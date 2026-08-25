Προειδοποίηση από την Κίνα: Παράνομες οι αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν – Θα λάβουμε μέτρα

Snapshot Η Κίνα χαρακτηρίζει παράνομες και μονομερείς τις αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν και δηλώνει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Η συνεργασία Κίνας-Ιράν διεξάγεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με την κινεζική πλευρά, και δεν πρέπει να παρεμβαίνουν εξωτερικές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ απειλούν με απομόνωση τράπεζες και επιχειρήσεις που συνεχίζουν οικονομική συνεργασία με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις ως τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επίθεση εναντίον της χώρας.

Η ανακοίνωση των κυρώσεων έγινε πριν την προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ, με την Ουάσινγκτον να επιθυμεί να αποφύγει σοβαρές διαταραχές στις διμερείς σχέσεις.

Η Κίνα ελέγχει την εξαγωγή μεγάλου μέρους κρίσιμων ορυκτών παγκοσμίως, που είναι απαραίτητα για την αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία. Snapshot powered by AI

Την γραμμή της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ φαίνεται ότι επιλέγει η Κίνα για τις αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν. Το Πεκίνο, που είναι ο βασικός εμπορικός εταίρος της Τεχεράνης και απειλείται με κυρώσεις από την Ουάσινγκτον, διαμηνύει ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά του.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Λιν Τζιάν, δήλωσε ότι η χώρα του αντιτίθεται κατηγορηματικά στις «παράνομες μονομερείς κυρώσεις» των ΗΠΑ και θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να προστατεύσει τα δικαιώματά της.

Ο Λιν Τζιάν δήλωσε: «Η συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ιράν διεξάγεται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και δεν πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις σε αυτή ή να διαταράσσεται». Η Κίνα αγοράζει τις μεγαλύτερες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου.

Η δήλωση του Κινέζου εκπροσώπου έγινε μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος προειδοποίησε ότι όποια χώρα συνεχίσει την οικονομική συνεργασία με την Τεχεράνη θα απομονωθεί. Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε τα σχέδια για τις κυρώσεις ως «τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επίθεση που έχει γίνει ποτέ» εναντίον του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις θα μοιραστούν την απομόνωση του Ιράν εάν αρνηθούν να διακόψουν τις σχέσεις τους με τη χώρα.

Απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένες χώρες, αλλά τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επικοινωνούσε τηλεφωνικά με ηγέτες από όλο τον κόσμο «με συγκεκριμένα αιτήματα να διακόψουν τις σχέσεις τους με το καθεστώς». Ωστόσο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις κινεζικές τράπεζες, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι ήθελε να καταστήσει σαφές ότι «κανείς δεν βρίσκεται εκτός της εμβέλειας των αμερικανικών κυρώσεων».

Η ανακοίνωση έρχεται εν όψει της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ τον επόμενο μήνα. Η Ουάσιγκτον ενδεχομένως ανησυχεί για την απάντηση της Κίνας, καθώς δεν επιθυμεί σε αυτή τη φάση να διαταραχθούν οι ευαίσθητες ισορροπίες στις διμερείς σχέσεις.

Επίσης η Κίνα εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών παγκοσμίως, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή πολλών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας των ΗΠΑ.