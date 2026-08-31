Τραμπ: «Κάνουμε το Χαργκ συντρίμμια» – Το βίντεο ΑΙ που ανέβασε στην πλατφόρμα Τruth Social

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει την καταστροφή του ιρανικού νησιού Χαργκ.

Το νησί Χαργκ αποτελεί στρατηγικό πετρελαϊκό κόμβο που διαχειρίζεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου πριν από τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στο νησί Λαράκ, προκαλώντας ιρανική αντίδραση με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.

Το Ιράν ανέφερε θύματα και τραυματίες από τις αμερικανικές επιδρομές και δεσμεύτηκε να απαντήσει.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης και τις συμφωνίες που έχουν καταρρεύσει. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε αργά χθες ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει την φανταστική καταστροφή του νησιού Χαργκ του Ιράν, λέγοντας ότι ο στρατηγικός πετρελαϊκός κόμβος «καταστρέφεται». «Το νησί Χαργκ γίνεται κομμάτια!!!», αναφέρει χαρακτηριστικά η λεζάντα της ανάρτησής του.

Στο βίντεο εμφανίζονται μία δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου και ένα πετρελαιοφόρο να εκρήγνυνται, ενώ το σκηνικό καταγράφεται από ένα αεροσκάφος που βρίσκεται πάνω από την περιοχή. Το Reuters επιβεβαίωσε ότι το συνοδευτικό βίντεο κλιπ που δείχνει δραματικές εκρήξεις πιθανότατα δημιουργήθηκε συνθετικά, χρησιμοποιώντας λογισμικό που έχει υποστεί επεξεργασία από τεχνητή νοημοσύνη. Μία επίθεση στο νησί Χαργκ , το οποίο διαχειριζόταν το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, θα διατάρασσε σοβαρά τη μεταφορά ενέργειας και θα ασκούσε τεράστια πίεση στην οικονομία του Ιράν.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταλάβουν ή να καταστρέψουν το νησί, γεγονός που καθιστά το Χαργκ ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της αντιπαράθεσης.

Νωρίτερα την Κυριακή, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες σε ένα άλλο νησί, το Λαράκ, στις πρώτες αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος από το τέλος Ιουλίου, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.Η επιχείρηση στόχευε συστήματα που φέρεται να προετοιμάζονταν για την εκτόξευση πυραύλων που μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ .Η Τεχεράνη απάντησε στη νέα αυτή αμερικανική επίθεση πραγματοποιώντας επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε ότι αρκετοί μαχητές και πολίτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην επιδρομή και δεσμεύτηκε να απαντήσει. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ένταση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον παραμένει στα ύψη από την έναρξη του πολέμου στο τέλος Φεβρουαρίου. Παρά το γεγονός ότι τον Ιούνιο επιτεύχθηκε συμφωνία-πλαίσιο μέσω της μεσολάβησης του Πακιστάν και του Κατάρ, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στα μέσα Ιουλίου, μετά την κατάρρευση μιας ενδιάμεσης συμφωνίας, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν για το άνοιγμα του Ορμούζ.

Η επιστροφή στις εχθροπραξίες σημειώνεται εβδομάδες μετά τις προσπάθειές της κυβέρνησης Τραμπ να τιμωρήσει την Τεχεράνη και τους επιχειρηματικούς της εταίρους με οικονομικές κυρώσεις. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ότι νέες δευτερεύουσες κυρώσεις είναι πιθανό να ανακοινώνονται εβδομαδιαίως σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στο Ιράν, με αρχική εστίαση στις τράπεζες .«Ξεκινάμε με τις τράπεζες και λέμε στις τράπεζες ότι δεν είναι σωστό να έχουν ιρανικά χρήματα και να βοηθούν το καθεστώς», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του.

Μετά την επιβολή κυρώσεων στα υποκαταστήματα της αιγυπτιακής Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή για φερόμενους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η πλήρης αποκοπή ενός ιδρύματος από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο.«Θα βλέπετε πολύ περισσότερα από αυτά κάθε εβδομάδα», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Reuters, ενόψει της συνάντησης των ηγετών οικονομικών της G20.