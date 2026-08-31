Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία - Τι θα κάνει μετά την προεδρία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θέλει να διεκδικήσει τρίτη θητεία παρά την απαγόρευση της 22ης Τροπολογίας του Συντάγματος.

Πρόσφατα, ο Τραμπ άρχισε να μιλάει για τη ζωή μετά την προεδρία, προβλέποντας ότι θα βρίσκεται στο σπίτι ενώ ο διάδοχός του θα επωφελείται από τα επιτεύγματά του.

Παρά τις δηλώσεις περί αποχώρησης, ο Τραμπ συνεχίζει να προωθεί το σήμα «Trump 2028» και αφήνει ανοιχτά υπονοούμενα για μελλοντική υποψηφιότητα.

Ο Λευκός Οίκος αρνείται ότι ο Τραμπ σκέφτεται το τέλος της θητείας του, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος συνεχίζει να εργάζεται για τις προεκλογικές του υποσχέσεις.

Ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί στην κληρονομιά του και έχει διατάξει σημαντικές ανακαινίσεις στον Λευκό Οίκο, έργα που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν λίγο πριν την αποχώρησή του. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει συχνά να εννοηθεί ότι θέλει να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, δημοσιεύοντας αναρτήσεις για την έναρξη μιας νέας εκστρατείας, φορώντας καπέλα με το «2028» και συζητώντας τρόπους για να το πετύχει παρόλο που ο ίδιος αναγνωρίζει ότι το Σύνταγμα το απαγορεύει.

Ωστόσο, τελευταία, ο Τραμπ έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια ότι ούτε ο ίδιος πιστεύει πραγματικά ότι θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων ομιλιών του, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει αρχίσει να περιγράφει τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο όταν η θητεία του λήξει τον Ιανουάριο του 2029, προβλέποντας ότι θα βρίσκεται στο σπίτι του και θα υποφέρει καθώς ο διάδοχός του θα καρπώνεται τα επιτεύγματά του.

«Ο επόμενος πρόεδρός σας θα λέει: "Τι σπουδαία δουλειά έκανα"», δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης αυτόν τον μήνα.

«Θα κάθεται εκεί, βλέποντας τηλεόραση. Ένα πραγματικό απολίθωμα. Εκτός φυσικά αν ψηφίσετε Ρεπουμπλικανούς» προσέθεσε.

Το να μιλά ένας εν ενεργεία πρόεδρος για το πώς θα γίνει πρώην πρόεδρος είναι πάντα πολιτικά ευαίσθητο. Όμως, με τις ενδιάμεσες εκλογές να απέχουν μόλις εννέα εβδομάδες, ο Τραμπ πλησιάζει στο σημείο της προεδρίας του όπου θα υπάρχουν όλο και περισσότερες υπενθυμίσεις ότι η εξουσία του σύντομα θα ολοκληρωθεί.

Το γεγονός ότι είναι διατεθειμένος να πει πως σκέφτεται έναν Λευκό Οίκο χωρίς αυτόν αποτελεί μια σημαντική στροφή για τον Τραμπ. Ανατρέχοντας στην πρώτη του θητεία και σχεδόν από τη στιγμή που κέρδισε τη δεύτερη, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει στη θέση του για περισσότερα από οκτώ χρόνια.

«Βρίσκεται παντού», δήλωσε ο Μπράιαν Καλτ, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

«Και αυτό που κάνει είναι ότι του επιτρέπει να επικαλείται τα ίδια του τα λόγια για να υποστηρίξει οποιοδήποτε αριθμό αμοιβαία αποκλειόμενων ενδεχομένων». Ο Τραμπ μπορεί να πει: «"Ναι, κατέστησα σαφές ότι δεν επρόκειτο να βάλω υποψηφιότητα"», ανέφερε ο Καλτ. «Ή, αν αποφασίσει ότι θα το κάνει, θα μπορούσε να πει: "Λοιπόν, ξέρετε, ποτέ δεν είπα ότι δεν θα το κάνω."»

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι οι σκέψεις του Τραμπ στρέφονται όλο και περισσότερο στο γεγονός ότι ο χρόνος της προεδρίας του τελειώνει, καθώς και στην κληρονομιά που θα αφήσει πίσω του.

Η εκπρόσωπος Ολίβια Ουέιλς δήλωσε ότι ο πρόεδρος «μάχεται καθημερινά» για να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του για τη μείωση της βίαιης εγκληματικότητας, την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού και τη μείωση των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

«Η μόνη κληρονομιά που ενδιαφέρει τον Πρόεδρο Τραμπ είναι να κάνει την Αμερική σπουδαιότερη από ποτέ», δήλωσε η Ουέιλς.

Παρ' όλα αυτά, το να αφήνει υπονοούμενα για το πώς θα τον θυμούνται είναι κάτι για το οποίο ο Τραμπ μιλάει ξαφνικά πολύ.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια, δήλωσε:

«Όποιος κι αν είναι ο επόμενος πρόεδρος, θα μιλάει για το τι λαμπρός πρόεδρος είναι. Κι εγώ θα είμαι στο σπίτι. Και θα λέω: "Αυτό το κάθαρμα", επειδή εμείς κάναμε τη δουλειά». Μία εβδομάδα αργότερα στην Τζόρτζια, ο Τραμπ προέβλεπε ότι μόλις τελειώσει η προεδρία του, «θα κάθεμαι στο σπίτι. Μπορεί και να κλαίω». Υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να ανακτήσουν τη Γερουσία.

Στη συνέχεια, στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ εισήγαγε κάποιες αμφιβολίες για το αν ήταν έτοιμος να παραδώσει το Οβάλ Γραφείο και να μετακομίσει ξανά στη Φλόριντα.

«Σε δυόμισι χρόνια, μπορεί να έχετε έναν διαφορετικό πρόεδρο, μπορεί», είπε, δίνοντας έμφαση στο «μπορεί».

«Θα κάθεμαι στο σπίτι. Θα διαβάζω τις εφημερίδες. Θα βλέπω τηλεόραση», δήλωσε ο Τραμπ, πριν επιτεθεί στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν. «Και θα έχω κάποιον τύπο, όπως την τελευταία φορά, έναν πραγματικό ηλίθιο, να σηκώνεται και να λέει: "Κάνουμε επιχειρήσεις ρεκόρ"».

Αλλά ακόμη και όταν άρχισε να αφήνει να εννοηθεί ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία, ο Τραμπ συνέχισε παράλληλα να αφήνει υπονοούμενα για μια επανεκλογή το 2028.

Απευθυνόμενος στο αναβληθέν δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ αστειεύτηκε:

«Όπως και με την προεδρία μου, η δεύτερη φορά είναι πάντα καλύτερη» και ότι «η τρίτη φορά θα είναι ακόμα καλύτερη. Πλάκα κάνω».

Αργότερα φόρεσε ένα καπέλο εκστρατείας για το 2028 για να ολοκληρώσει την ομιλία του.Η 22η Τροπολογία του Συντάγματος ορίζει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος περισσότερες από δύο φορές.

Επικυρώθηκε το 1951, έξι χρόνια μετά τον θάνατο του προέδρου Φραγκλίνου Ντελάνο Ρούζβελτ, λίγους μήνες μετά την έναρξη της τέταρτης θητείας του. Μέχρι τον Ρούζβελτ, κανένας άλλος πρόεδρος δεν είχε αμφισβητήσει την παράδοση της αποχώρησης μετά από δύο θητείες που είχε ξεκινήσει ο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο μόλις πριν από μερικούς μήνες όταν δήλωσε στο NBC News:

«Υπάρχουν μέθοδοι τις οποίες θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις» για να διεκδικήσεις μια τρίτη θητεία. Αναγνώρισε ότι μία μέθοδος ήταν να είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς το 2028, και στη συνέχεια ο Βανς να παραιτηθεί εάν το δίδυμο κέρδιζε. «Υπάρχουν κι άλλες», είπε τότε ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθούν περισσότερες επιλογές.

Αργότερα δήλωσε στο περιοδικό Time:

«Υπάρχουν κάποια παράθυρα στον νόμο», ενώ είπε επίσης ότι δεν πιστεύει στη χρήση τους. Έκτοτε, ο πρόεδρος χρησιμοποιεί συχνά τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει λογότυπα «Trump 2028» με το σύνθημά του «Make America Great Again».

Όμως ο Τραμπ έχει επίσης φανεί κατά καιρούς κατηγορηματικός σχετικά με την απαγόρευση να κάνει άλλη μια υποψηφιότητα, αναγνωρίζοντας πρόσφατα στους δημοσιογράφους:

«Θα λάτρευα να βάλω υποψηφιότητα, αλλά ο νόμος είναι πολύ αυστηρός».

Ο Καλτ έγραψε για το ενδεχόμενο ένας πρόεδρος δύο θητειών να επιστρέψει στο αξίωμα βάζοντας υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος στο βιβλίο του «Constitutional Cliffhangers: A Legal Guide for Presidents and Their Enemies». «Οι άνθρωποι τείνουν να βρίσκουν στα λόγια του Τραμπ ό,τι ακριβώς θέλουν να ακούσουν», ανέφερε.

Οι πρόεδροι της δεύτερης θητείας βλέπουν συνήθως την εξουσία και την επιρροή τους να εξασθενούν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, ιδιαίτερα εάν το κόμμα τους υποστεί μεγάλες ήττες στις ενδιάμεσες εκλογές. Όμως τα σχόλια του Τραμπ θα μπορούσαν επίσης να είναι σημάδι ότι σκέφτεται να εδραιώσει την κληρονομιά του, ένα στάδιο στο οποίο έφτασαν επίσης πολλοί από τους προκατόχους του.

«Όλοι τους, ιδιαίτερα καθώς ξεπερνούν το μέσο της δεύτερης θητείας τους, αρχίζουν να σκέφτονται την κληρονομιά», δήλωσε ο Πολ Μπεγκάλα, πρώην σύμβουλος του Προέδρου Μπιλ Κλίντον.

«Όλοι τους απαγορεύουν τη λέξη. Ξέρω ότι ο Κλίντον και ο Μπους έλεγαν: "Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λέξη από Legacy. Αλλά το κάνουν», είπε ο Μπεγκάλα, αναφερόμενος στον πρώην εργοδότη του Κλίντον και στον πρόεδρο Τζορτζ Ο. Μπους.

«Όλοι το σκέφτονται. Και το προσωπικό το σκέφτεται και το Υπουργικό Συμβούλιο το σκέφτεται».

Στα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, ο Κλίντον αφοσιώθηκε προσπαθώντας να διαμεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Ο Μπους χρησιμοποίησε το σύνθημα «σπριντ μέχρι τον τερματισμό» κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της προεδρίας του το 2008, και ο Μπάιντεν υιοθέτησε μια νοοτροπία «τρέξιμο μέχρι τη γραμμή τερματισμού» αφού εγκατέλειψε την προσπάθεια επανεκλογής του.

Ο Τραμπ έχει αφοσιωθεί στο να διαμορφώσει τον Λευκό Οίκο και την ευρύτερη Ουάσινγκτον καθ' εικόνα του, αναπολώντας τις ημέρες του ως κατασκευαστής ακινήτων στη Νέα Υόρκη των δεκαετιών του 1970 και 1980.

Έχει διατάξει την κατασκευή μιας επιβλητικής αψίδας κοντά στο Μνημείο Λίνκολν και την αποκατάσταση των σιντριβανιών της πόλης, ενώ παράλληλα κατασκευάζει ένα αίθριο στο Rose Garden και ένα ελικοδρόμιο στο γρασίδι του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας δεκάδες επιχρυσωμένες πινελιές στο επιβλητικό εσωτερικό και εξωτερικό του κτιρίου.

Και έπειτα, υπάρχει η τεράστια αίθουσα χορού που ο Τραμπ βάζει τα συνεργεία να ολοκληρώσουν εσπευσμένα παρά τις νομικές προσφυγές, ένα έργο που ο πρόεδρος λέει ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2028, λίγο πριν αποχωρήσει από το αξίωμα.

«Δεν είναι για μένα, γιατί θα είμαι εδώ για πολύ μικρό χρονικό διάστημα» όταν τελειώσουν οι εργασίες, δήλωσε πρόσφατα ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Θα είμαι εκεί για τέσσερις, πέντε, έξι μήνες. Αυτό είναι για τους μελλοντικούς προέδρους».

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