Ο Τραμπ δεσμεύεται να «απαντήσει» στις επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο αμερικανικός στρατός θα «απαντά» σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης.

«Θα υπάρξει απάντηση» και «θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα ο Τραμπ ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το Fox News, ότι όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή.

«Δεν ξέρω αν μπορείτε να βασιστείτε σε μια συμφωνία μαζί τους. Οι κυρώσεις έχουν πραγματικά ισχυρό αντίκτυπο», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Κανένα πλοίο δεν έχει χτυπήσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία χαρακτηρίζει «ψευδείς» τις ιρανικές αναφορές ότι ένα υπερδεξαμενόπλοιο που διέσχιζε το Ορμούζ χτύπησε σε δύο νάρκες και ακινητοποιήθηκε εντελώς.

Πηγή: ΑΠΕ

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