Πεζεσκιάν: «Το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά ποτέ δεν θα παραμείνει αδρανές»

Snapshot Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο αλλά δεν θα παραμείνει αδρανές σε επιθετικές ενέργειες.

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως απάντηση σε αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ.

Οι περισσότερες επιθέσεις αναχαιτίστηκαν από τον στρατό της Ιορδανίας και τις αμερικανικές δυνάμεις, με περιορισμένες καταστροφές.

Τουλάχιστον δύο θύματα έχουν αναφερθεί από τις επιθέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά από έναν μήνα παύσης των εχθροπραξιών.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η αστάθεια στην περιοχή δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον και αποτελεί πρόκληση για όλες τις χώρες. Snapshot powered by AI

Δηλώσεις σχετικά με την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ έκανε ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφέροντας ότι η Τεχεράνη «δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά ποτέ δεν θα παραμείνει αδρανής».

Αναχωρώντας σήμερα για το Μπισκέκ του Κιργιστάν, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών των χωρών του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης, ο Πεζεσκιάν σχολίασε ότι το Ιράν δεν μπορεί να μένει αδρανής «σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια».

Το Ιράν εξαπέλυσε μέσα στη νύχτα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, όπως και στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χουσεΐν». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές, καθώς οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τον στρατό της Ιορδανίας και τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Τα πλήγματα ήρθαν ως απάντηση στους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ δύο εκτοξευτών στο νησί Λαράκ, μετά από έναν μήνα παύσης των εχθροπραξιών. Έως τώρα έχουν αναφερθεί τουλάχιστον δύο θύματα από τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν «θα δώσει αποφασιστική απάντηση στους επιτιθέμενους».

«Η αστάθεια και οι αναταραχές στην περιοχή δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα καμίας χώρας και θα αποτελέσουν πρόκληση για όλους», πρόσθεσε.

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