ΗΠΑ: «Μεμονωμένες επιθέσεις» χαρακτηρίζουν αμερικανοί αξιωματούχοι τα πλήγματα στο νησί Λαράκ

Snapshot Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν την επίθεση στο νησί Λαράκ ως «μεμονωμένη και προληπτική» ενέργεια κατά των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Η επίθεση έγινε μετά από πληροφορίες ότι η Τεχεράνη ετοίμαζε εκτόξευση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ και στόχευσε δύο εκτοξευτές στο νησί.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία και το νότιο Ιράν.

Η επίθεση των ΗΠΑ και τα ιρανικά αντίποινα ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά από περίοδο παύσης.

Οι ζημιές από τα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα στις αμερικανικές βάσεις και στόλους δεν χαρακτηρίζονται εκτεταμένες. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές δυνάμεις χαρακτήρισαν την επίθεση στο νησί Λαράκ του Ιράν ως «μεμονωμένη και προληπτική» απέναντι στις κινήσεις των Φρουρών της Επανάστασης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η επίθεση έρχεται μετά από αναφορές ότι η Τεχεράνη ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και έτσι στόχευσαν δύο εκτοξευτές που ήταν τοποθετημένοι στο νησί. Έως τώρα έχουν γίνει αναφορές για δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Νέα ένταση στην περιοχή

Η επίθεση αποτελεί την πρώτη άμεση στρατιωτική ενέργεια εναντίον των ΗΠΑ μέσα σε έναν μήνα όπου είχαν παύσει η εχθροπραξίες και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν στρατηγική οικονομικού πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να επιτεθεί εναντίον του Ιράν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Όμως η κίνηση αυτή της Ουάσινγκτον αλλάζει τα δεδομένα και ενδέχεται να δυναμιτίσει εκ νέου τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Πρόσφατα, ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού αποναρκωθέτησαν τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η διαδρομή είναι ελεύθερη στη διέλευση.

Ιρανικά αντίποινα

Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν «μοιραίο και στρατηγικό λάθος» των ΗΠΑ τις επιθέσεις στο νησί Λαράκ και απάντησαν με πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία και το νότιο Ιράν.

Έως τώρα έχουν αναφερθεί πλήγματα κοντά στο αεροδρόμιο «Βασιλιά Χουσεΐν» στην Άκαμπα, στη νότια Ιορδανία και στην αμερικανική αεροπορική βάση «Μουάφακ Σάλτι», από τουλάχιστον 15 βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα περισσότερα από αυτά αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά αντιεροπορικά συστήματα, ωστόσο έχουν σημειωθεί μερικές ζημιές οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται εκτεταμένες.

Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εκτόξευσε πολλούς πυραύλους από αρκετά σημεία της χώρας εναντίον του νότιου τμήματος, με στόχο τα πολεμικά πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

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