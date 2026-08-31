Φρουροί της Επανάστασης για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ: «Στρατηγικό και μοιραίο λάθος»

Σε ανακοίνωση του IRGC υπόσχονται αντίποινα

Ελένη Ευστρατίου

Φρουροί της Επανάστασης για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ: «Στρατηγικό και μοιραίο λάθος»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το IRGC επιβεβαίωσε την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ, με πολλούς Ιρανούς μαχητές και άμαχους νεκρούς και τραυματίες.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν αντίποινα και χαρακτήρισαν την επίθεση ως «στρατηγικό και μοιραίο λάθος».
  • Ο εκπρόσωπος του IRGC κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας και προειδοποίησε για οικονομικές και στρατιωτικές κυρώσεις.
  • Η αμερικανική επίθεση στόχευε δύο ιρανικούς εκτοξευτές που ετοιμάζονταν να τοποθετήσουν ναρκες στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν αναφέρθηκαν επίσημα στο θέμα των ναρκών στην ανακοίνωση τους, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις τους για αμερικανική δικαιολογία εισβολής.
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Επιβεβαιώθηκε από το Σώμα των Ισλαμικών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) η αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπως δημοσιεύθηκε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του IRGC, αρκετοί Ιρανοί μαχητές και άμαχοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί έχουν τραυματιστεί.

Δεν έχουν δοθεί ακόμη επίσημα οι αριθμοί των θυμάτων, όμως σύμφωνα με το Al Jazeera, πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Απειλές για αντίποινα

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν «αντίποινα» στις ΗΠΑ για αυτό το χτύπημα, το οποίο χαρακτήρισαν «ένα στρατηγικό και μοιραίο λάθος». Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του IRGC, Σαρντάρ Μοχέμπι, οι ΗΠΑ «θα πληρώσουν τόσο στον οικονομικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα».

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, η Τεχεράνη φέρεται να εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους προς πολλαπλούς στόχους της ευρύτερης περιοχής.

Ο Μοχέμπι χαρακτήρισε την επίθεση ως «σιωνιστική» και κατηγόρησε τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ για αυτή την «παραβίαση της εκεχειρίας».

Ο λόγος της επίθεσης

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Axios ενημέρωσε στο Χ για αμερικανική επίθεση σε δύο ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ του Ιράν, οι οποίοι στόχευαν στην τοποθέτηση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος τον αξιωματούχο.

Στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης δεν αναφέρθηκε το θέμα των ναρκών, ωστόσο σε προηγούμενο διάστημα είχαν δηλώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν τη δικαιολογία αυτή για να εισβάλλουν στα Στενά.

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