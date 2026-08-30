Ο Χαμενεΐ καλεί με γραπτό μήνυμα τους ηγέτες του Κόλπου να «εντοπίσουν τον πραγματικό εχθρό»

Snapshot Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κάλεσε τους ηγέτες των χωρών του Κόλπου να εντοπίσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως τους «πραγματικούς εχθρούς» τους και να ενισχύσουν την ενότητα μεταξύ των μουσουλμανικών χωρών.

Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι η ενότητα των μουσουλμάνων αποτελεί βασική στρατηγική αρχή του Ισλάμ και προειδοποίησε για τους κινδύνους από τις φυλετικές, πολιτικές και κοινωνικές διαιρέσεις στην περιοχή.

Η έκκληση για συνεργασία περιλαμβάνει τομείς όπως η ασφάλεια, η οικονομία, η επιστήμη και η ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της αντίστασης στις εξωτερικές πιέσεις.

Το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και των συνεπειών του πολέμου, με μείωση των εισαγωγών και εξαγωγών κατά 25% έως 35% τους τελευταίους μήνες.

Η ιρανική ηγεσία ενισχύει τον έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας με διορισμούς υψηλόβαθμων στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης και συντηρητικών κληρικών σε κρίσιμες θέσεις ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Έκκληση προς τους ηγέτες των χωρών του Κόλπου να εντοπίσουν τον «πραγματικό εχθρό» τους και να αντιληφθούν τα σχέδιά του απηύθυνε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμά του με αφορμή την επέτειο από τη γέννηση του Μωάμεθ.

Στο μήνυμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του στο Telegram, ο Χαμενεΐ υπογράμμισε την ανάγκη για ενότητα μεταξύ των μουσουλμανικών χωρών, αμοιβαία υποστήριξη απέναντι στους «εχθρούς» και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μουσουλμανικών κοινωνιών.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ιράν, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του πολέμου, τις αμερικανικές κυρώσεις και την αυξανόμενη οικονομική πίεση.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και μήνες. Είχε τραυματιστεί κατά τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι οποίες σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του πατέρα του και προκατόχου του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ επέζησε της επίθεσης, αν και τραυματίστηκε σοβαρά, και συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντά του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

«Η ενότητα των μουσουλμάνων είναι στρατηγική»

Στο μήνυμά του, ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε την ενότητα των μουσουλμάνων απέναντι στους αντιπάλους τους βασική αρχή του Ισλάμ και όχι μια πρόσκαιρη ή συμβολική επιδίωξη.

«Η ενότητα των μουσουλμάνων απέναντι στην παγκόσμια αθεΐα αποτελεί κορανική στρατηγική και βασική διδασκαλία του αυθεντικού Ισλάμ του προφήτη Μωάμεθ», ανέφερε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι διαιρέσεις μεταξύ των μουσουλμανικών κοινωνιών μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αντιπάλους τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαφορές δεν περιορίζονται σε θρησκευτικά ζητήματα. Φυλετικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και γεωγραφικές αντιθέσεις μπορούν επίσης να μετατραπούν σε εργαλεία αποσταθεροποίησης.

Ο Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει, συμβάλλει στη δημιουργία διχασμού μεταξύ των μουσουλμάνων εξυπηρετεί, εκούσια ή ακούσια, τα συμφέροντα των αντιπάλων του Ισλάμ.

Στο επίκεντρο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε τις κυβερνήσεις της περιοχής να αναγνωρίσουν, όπως υποστήριξε, ποιοι είναι οι πραγματικοί τους αντίπαλοι, κατονομάζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ στενότερης συνεργασίας μεταξύ των μουσουλμανικών χωρών, ιδιαίτερα στη Δυτική Ασία και στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η θέση αυτή εντάσσεται στη διαχρονική αντίληψη της ιρανικής ηγεσίας για τον περιφερειακό ανταγωνισμό και την αμερικανική και ισραηλινή επιρροή στην περιοχή.

Ο Χαμενεΐ συνέδεσε την πολιτική και θρησκευτική ενότητα με τη συνεργασία στην ασφάλεια, την οικονομία, την επιστήμη και την ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ότι μια πιο συντονισμένη στάση θα μπορούσε να ενισχύσει τις μουσουλμανικές χώρες απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις.

Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, δεν ταυτίζεται με εκείνη όλων των χωρών του Κόλπου, αρκετές από τις οποίες διατηρούν στενές σχέσεις ασφαλείας με την Ουάσινγκτον.

Η οικονομία πιέζει το Ιράν

Η έκκληση για εσωτερική συνοχή έρχεται ενώ η οικονομική κατάσταση στο Ιράν γίνεται ολοένα πιο δύσκολη. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναγνώρισε ότι οι κυρώσεις και οι επιπτώσεις του πολέμου πλήττουν την οικονομία της χώρας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, το Ιράν πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της λειτουργίας της οικονομίας υπό συνθήκες πολέμου.

Κατά τον ίδιο, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της χώρας έχουν μειωθεί κατά περίπου 25% έως 35% τους τελευταίους μήνες, ενώ η κατάσταση στις εμπορικές συναλλαγές έχει επιδεινωθεί από τους περιορισμούς στη θαλάσσια κίνηση.

Ο Πεζεσκιάν άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης ορισμένων τιμών στα καύσιμα, καθώς οι περιορισμοί στο εμπόριο δυσκολεύουν την κάλυψη των αναγκών της χώρας.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές κυρώσεις εξακολουθούν να ασκούν ισχυρή πίεση στην Τεχεράνη.

Ενίσχυση της σκληρής γραμμής

Παράλληλα με την οικονομική πίεση, η ιρανική ηγεσία φαίνεται να ενισχύει τον έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας.

Μετά τον θάνατο αρκετών ανώτατων αξιωματούχων κατά την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία, σημαντικές θέσεις έχουν αναλάβει έμπειρα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης και συντηρητικοί κληρικοί.

Μεταξύ των σημαντικότερων διορισμών είναι εκείνος του πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Μοχσέν Ρεζάι στη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Παράλληλα, ο Χοσεΐν Ταέμπ, πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, ανέλαβε την ηγεσία της Basij, της εθελοντικής παραστρατιωτικής οργάνωσης που υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Οι συγκεκριμένες επιλογές ερμηνεύονται ως ένδειξη ότι η ιρανική ηγεσία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην αντιμετώπιση των εξωτερικών απειλών όσο και στην αποτροπή εσωτερικής αστάθειας.

Διαβάστε επίσης