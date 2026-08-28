Μήνυμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποιεί για τις πολιτικές διαμάχες

Snapshot Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απαγόρευσε ενέργειες που βλάπτουν την κοινωνική συνοχή και προέτρεψε σε αποφυγή ρητορικής που αποδυναμώνει το ηθικό του λαού.

Κάλεσε τις αρχές να αποφύγουν ψευδείς διαιρέσεις όπως «πόλεμος ή διαπραγματεύσεις» και «συναίνεση ή εξτρεμισμός».

Τόνισε την ανάγκη να αναδειχθεί η δύναμη και η ισχύς του Ιράν, αποφεύγοντας να εκθέτει τις αδυναμίες της χώρας.

Ζήτησε μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα οικονομίας, όπως πληθωρισμός, ανεργία, τιμές, επενδύσεις και εγχώρια παραγωγή, και πρότεινε μείωση του ρόλου του δολαρίου.

Ο Χαμενεΐ παραμένει απών από τα δημόσια μέσα μετά την έναρξη του «πολέμου των 40 ημερών» και την ανάληψη της ηγεσίας μετά τον θάνατο του πατέρα του. Snapshot powered by AI

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαγόρευσε σήμερα Παρασκευή ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την κοινωνική συνοχή και προέτρεψε τους αξιωματούχους να αποφεύγουν ρητορική που θα μπορούσε να αποδυναμώσει το ηθικό του λαού, σε ένα νέο γραπτό μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο κανάλι του Telegram «Νέα του Μαρτύρου Ηγέτη».

«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που βλάπτει την κοινωνική συνοχή», ανέφερε ο Χαμενεΐ στο μήνυμα που εκδόθηκε με αφορμή την Εβδομάδα της Κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια του μηνύματος, κάλεσε επίσης τις αρχές να αποφεύγουν «αποθαρρυντικές δηλώσεις που αποδυναμώνουν το εθνικό και δημόσιο ηθικό» και προειδοποίησε ενάντια σε αυτό που περιέγραψε ως ψευδείς διαιρέσεις, όπως «πόλεμος ή διαπραγματεύσεις», «συναίνεση ή εξτρεμισμός» και «συμβιβασμός ή πολεμοκαπηλία».

Ο Χαμενεΐ προέτρεψε τους αξιωματούχους να τονίζουν τη «δύναμη και ισχύ» του Ιράν, αναφέροντας ότι η ανάδειξη των αδυναμιών της χώρας θα μπορούσε να ωφελήσει τους εχθρούς της και να αποσταθεροποιήσει τους υποστηρικτές της.

Όσον αφορά την οικονομία, ο Χαμενεΐ ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον πληθωρισμό, την ανεργία, τις τιμές, τις επενδύσεις και την εγχώρια παραγωγή, ενώ τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ρόλου του δολαρίου στην ιρανική οικονομία.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από την έναρξη του «πολέμου των 40 ημερών» στις 28 Φεβρουαρίου και παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, και την επακόλουθη ανάληψή του στην ηγεσία.

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