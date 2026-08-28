Ιράν: Η Τεχεράνη συντάσσει λίστα με τους όρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ

Βασική προϋπόθεση είναι ο τερματισμός της σύγκρουσης στην περιοχή 

Ελένη Ευστρατίου

Ιράν: Η Τεχεράνη συντάσσει λίστα με τους όρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Τεχεράνη συντάσσει λίστα όρων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με βασική προϋπόθεση τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή.
  • Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, τόνισε ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά αν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τους όρους.
  • Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν σε έναν ναυτιλιακό διάδρομο μέσω των Στενών, που θα χρησιμοποιείται εφόσον οι ΗΠΑ συμμορφωθούν με τους όρους του Ιράν.
  • Ο πρωθυπουργός του Κατάρ βρίσκεται σε συνομιλίες στην Τεχεράνη για να προωθηθεί συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η επαναλειτουργία των Στενών.
  • Το Κατάρ και το Πακιστάν μεσολαβούν για την επίτευξη συμφωνίας που θα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Snapshot powered by AI

Το Κατάρ και το Πακιστάν που μεσολαβούν στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ζήτησαν την Πέμπτη από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Όπως ενημέρωσε ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, προετοιμάζεται ένας σχετικός κατάλογος, στον οποίο περιλαμβάνεται ο όρος του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή. Επανέλαβε ότι είναι απαραίτητο οι ΗΠΑ να τηρήσουν αυτούς τους όρους, διαφορετικά τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, ο Ρεζαΐ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν σε έναν διάδρομο για τη ναυσιπλοΐα που θα διέρχεται από τα Στενά, τμήματα του οποίου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν. Τα πλοία θα διέρχονται από έναν καθορισμένο κεντρικό δίαυλο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρούν τους όρους του Ιράν, πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Ρεζάι έρχονται την ώρα που ο πρωθυπουργός του Κατάρ διεξάγει συνομιλίες στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των εντατικών προσπαθειών των περιφερειακών μεσολαβητών να προετοιμάσουν το έδαφος για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Απειλές κατά των ΗΠΑ

Ο Ρεζάι προχώρησε παράλληλα σε οικονομικές απειλές κατά των ΗΠΑ στην περίπτωση που δεν αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει στα λιμάνια της χώρας.

«Εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ πλήρως και με ένταση και δύναμη», δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Ο Ρεζάι ανέφερε ότι το Ιράν «έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και εξήγαγε μεταξύ 70 και 80 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα επίπεδα που είχαν πριν από την επιβολή των κυρώσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:07ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός 69χρονος τουρίστας από τη Σερβία στην παραλία Ολυμπιακή Ακτή

01:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη «στρατόσφαιρα» ο Εμμανούλ Καραλής: Πέταξε στα 6,20μ σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ - «Ήταν μια υπέροχη μέρα»

01:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Τεχεράνη συντάσσει λίστα με τους όρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ - Νέες απειλές κατά των ΗΠΑ

00:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Άνοδος και αισιοδοξία για τις αποδόσεις στην τεχνητή νοημοσύνη με την έκθεση Nvidia

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Air Canada: Νέα στοιχεία για το δυστύχημα με δύο νεκρούς στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης – Δύο ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδια

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Αγώνας δρόμου για τους εγκλωβισμένους - Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης 100 ανθρώπων

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συναγερμός για λευκό βανάκι – Καταγγελίες για παρακολούθηση γυναικών και ανήλικης

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Νάξο: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στο δρόμο προς Άγιο Προκόπιο

23:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία πρωταγωνιστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας»

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά - Κίσσαμος: Απείλησε τον αδελφό του με καραμπίνα μπροστά στο ανήλικο ανιψάκι του

23:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ 0-2: Νέα νίκη στη Βουλγαρία και πανηγυρική πρόκριση στο Europa League

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο στόχαστρο τον Τζορτζ Σόρος και ιδρύματα δισεκατομμυριούχων

23:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 31χρονος στις φυλακές - Εκβίαζε συγκρατούμενό του 

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Βενεζουέλα ετοιμάζουν μια σημαντική συμφωνία για το πετρέλαιο

22:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση ψυχής στην παράταση με απόλυτο πρωταγωνιστή Ντέσερς!

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Έφτασαν στη Βρετανία για μόνιμη εγκατάσταση μαζί με τα παιδιά τους

22:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Κατακτητής της κορυφής ξανά ο Τεντόγλου στη Ζυρίχη με 8,45

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Από τα αυτοκίνητα στα ανθρωποειδή ρομπότ: Η νέα αγορά που οραματίζεται η Hyundai

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομία: Έφοδος σε οίκους ανοχής στην Αττική

22:20ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Απαιτεί κανόνες για την προστασία των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι έρχεται τις επόμενες δέκα ημέρες - Πού αναμένεται το ισχυρότερο θερμό σήμα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πρωινό για τους εργαζόμενους σε 4αστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο: Μισή φέτα τυρί, λίγη ντομάτα και ένα κομμάτι ομελέτας σε λίγο ψωμί

22:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Κατακτητής της κορυφής ξανά ο Τεντόγλου στη Ζυρίχη με 8,45

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Έφτασαν στη Βρετανία για μόνιμη εγκατάσταση μαζί με τα παιδιά τους

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Αρναούτογλου: Το Ελ Νίνιο δυναμώνει -Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα - Τι χειμώνα να περιμένουμε

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Το «αντίο» στο Star Channel - Τι λέει για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα

17:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία, ποιες μέρες θα βρέξει - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά

21:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Οι «πτήσεις» Καραλή και Ντουπλάντις στη μάχη της Ζυρίχης

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Air Canada: Νέα στοιχεία για το δυστύχημα με δύο νεκρούς στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης – Δύο ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδια

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Άφατη θλίψη για την κολοσσιαία καταστροφή στο Νεπάλ: Στους 389 οι νεκροί - Λέκκας: Δύσκολο να βρεθούν οι αγνοούμενοι, ποιοι είναι πλέον οι κίνδυνοι

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί με «τουρμπίνες» σε Λούτσα, Σπάτα, Μαρκόπουλο – Βίντεο και εικόνες του Newsbomb

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξεβράστηκε νεκρό «ψάρι της Αποκάλυψης» σε παραλία της Ινδονησίας και οι θρύλοι... ξύπνησαν

01:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη «στρατόσφαιρα» ο Εμμανούλ Καραλής: Πέταξε στα 6,20μ σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ - «Ήταν μια υπέροχη μέρα»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Ο Βούλγαρος, το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας και η αναφορά σε ναρκωτικά που προβληματίζει τις Αρχές

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ την Πέμπτη 27/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5 εκατ. ευρώ

21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Την έκλεβαν ενώ εκείνη διασκέδαζε στο πανηγύρι – Το 5χρονο παιδί της ήταν μόνο στην αυλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ