Ιράν: Η Τεχεράνη συντάσσει λίστα με τους όρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ

Snapshot Η Τεχεράνη συντάσσει λίστα όρων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με βασική προϋπόθεση τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή.

Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, τόνισε ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά αν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τους όρους.

Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν σε έναν ναυτιλιακό διάδρομο μέσω των Στενών, που θα χρησιμοποιείται εφόσον οι ΗΠΑ συμμορφωθούν με τους όρους του Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ βρίσκεται σε συνομιλίες στην Τεχεράνη για να προωθηθεί συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η επαναλειτουργία των Στενών.

Το Κατάρ και το Πακιστάν μεσολαβούν για την επίτευξη συμφωνίας που θα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Το Κατάρ και το Πακιστάν που μεσολαβούν στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ζήτησαν την Πέμπτη από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Όπως ενημέρωσε ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, προετοιμάζεται ένας σχετικός κατάλογος, στον οποίο περιλαμβάνεται ο όρος του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή. Επανέλαβε ότι είναι απαραίτητο οι ΗΠΑ να τηρήσουν αυτούς τους όρους, διαφορετικά τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, ο Ρεζαΐ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν σε έναν διάδρομο για τη ναυσιπλοΐα που θα διέρχεται από τα Στενά, τμήματα του οποίου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν. Τα πλοία θα διέρχονται από έναν καθορισμένο κεντρικό δίαυλο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρούν τους όρους του Ιράν, πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Ρεζάι έρχονται την ώρα που ο πρωθυπουργός του Κατάρ διεξάγει συνομιλίες στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των εντατικών προσπαθειών των περιφερειακών μεσολαβητών να προετοιμάσουν το έδαφος για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Απειλές κατά των ΗΠΑ

Ο Ρεζάι προχώρησε παράλληλα σε οικονομικές απειλές κατά των ΗΠΑ στην περίπτωση που δεν αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει στα λιμάνια της χώρας.

«Εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ πλήρως και με ένταση και δύναμη», δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Ο Ρεζάι ανέφερε ότι το Ιράν «έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και εξήγαγε μεταξύ 70 και 80 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα επίπεδα που είχαν πριν από την επιβολή των κυρώσεων.

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