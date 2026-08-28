Ρεζάι: «Θα στείλουμε τον Νετανιάχου στην κόλαση» - Προειδοποιήσεις για νέα φάση πολέμου στον Λίβανο

Ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος κατηγόρησε τον Νετανιάχου για ψευδή σχέδια δολοφονίας του Μπάρον Τραμπ 

Ελένη Ευστρατίου

Ρεζάι: «Θα στείλουμε τον Νετανιάχου στην κόλαση» - Προειδοποιήσεις για νέα φάση πολέμου στον Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μοχσέν Ρεζάι κατηγόρησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη σύγκρουση στον νότιο Λίβανο και δήλωσε ότι θα τον στείλει στην κόλαση.
  • Η Τεχεράνη θεωρεί τα νότια προάστια της Βηρυτού ως «κόκκινες γραμμές» και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.
  • Ο Ρεζάι διέψευσε τις πληροφορίες ότι το Ιράν σχεδίαζε να δολοφονήσει τον γιο του Τραμπ και κατηγόρησε τον Νετανιάχου για τρομοκρατία μέσω ψευδών ειδήσεων.
  • Προειδοποίησε για μια νέα φάση πολέμου αν συνεχιστεί η σύγκρουση, με το Ιράν να προετοιμάζεται για διαφορετικό και πιο έντονο πόλεμο.
  • Ο ισραηλινός στρατός επεκτείνεται στον νότιο Λίβανο, με πρόσφατες αεροπορικές επιθέσεις που προκάλεσαν θύματα και τραυματισμούς.
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Ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, μίλησε με έντονους τόνους κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαιτίας του πολέμου που ασκεί στον νότιο Λίβανο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο, δήλωσε ότι «θα στείλει τον Νετανιάχου, ηγέτη του Σιωνιστικού καθεστώτος, στην κόλαση».

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν στον Λίβανο και ιδιαίτερα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν «κόκκινες γραμμές» για το Ιράν, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία που αποδίδει η Τεχεράνη στις εξελίξεις στον Λίβανο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Νετανιάχου τρομοκράτησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ δίνοντάς του ψεύτικες πληροφορίες ότι το Ιράν έχει σχέδια να δολοφονήσει τον γιο του, Μπάρον, κάτι που επηρέασε τις αποφάσεις του προέδρου. Ο ίδιος διέψευσε ότι υπήρξε τέτοιο σχέδιο.

Νέα φάση πολέμου

Ο Ρεζάι προειδοποίησε ακόμη ότι σε περίπτωση συνέχισης της σύγκρουσης στον Λίβανο, το Ιράν θα προετοιμαστεί για μια νέα φάση πολέμου. «Το Ισραήλ θα αναγκαστεί να υποχωρήσει από τα εδάφη που έχει καταλάβει», δήλωσε.

«Θα προετοιμαστούμε για μια νέα φάση, οποιοσδήποτε μελλοντικός πόλεμος θα είναι διαφορετικός από τους προηγούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ώρα που ο ισραηλινός στρατός επεκτείνεται σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, σημειώνοντας καθημερινά επιθέσεις.

Το βράδυ της Πέμπτης, μία γυναίκα σκοτώθηκε και έξι ακόμα άτομα τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιθέσεις του IDF στην επαρχία Ναμπατίε.

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