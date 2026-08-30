Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Λαράν

Snapshot Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυραύλους με θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ.

Ο βομβαρδισμός επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχο των ΗΠΑ και αναφέρθηκε από το Axios και το Al Jazeera.

Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι κάτοικοι του νησιού άκουσαν έκρηξη. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ του Ιράν νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.

«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος τον αξιωματούχο.

Παράλληλα Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δύο εκτοξευτές πυραύλων των Φρουρών της Επανάστασης.

Ταυτόχρονα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι κάτοικοι του νησιού Λαράκ στο Ιράν δήλωσαν ότι άκουσαν τον ήχο έκρηξης.