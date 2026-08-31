Ιράν: Επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία - Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές επιπτώσεις

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις «αντιποίνων» μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Λαράκ

Ελένη Ευστρατίου

Ιράν: Επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία - Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές επιπτώσεις
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  • Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα στο νησί Λαράκ.
  • Στόχοι των επιθέσεων ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιά Χουσεΐν» στην Άκαμπα και η αμερικανική αεροπορική βάση «Μουάφακ Σάλτι».
  • Υπάρχουν αναφορές για πλήγματα σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο νότιο Ιράν, χωρίς πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.
  • Οι ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει τις επιθέσεις στις βάσεις τους στην Ιορδανία.
  • Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές επιπτώσεις, καθώς οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.
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Το Ιράν απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του νησιού Λαράκ εκτοξεύοντας πυραύλους με κατεύθυνση την Ιορδανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στόχοι ήταν η περιοχή του Διεθνούς Αεροδρομίου «Βασιλιά Χουσεΐν» στην Άκαμπα, στη νότια Ιορδανία, όπως και η αμερικανική αεροπορική βάση «Μουάφακ Σάλτι».

Αναφορές υπάρχουν επίσης για πλήγματα κατά πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν από διάφορες τοποθεσίες, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή τυχόν ζημιές.

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει επιθέσεις κατά των βάσεών τους στην Ιορδανία.

Όπως αναφέρει το Fox News, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές επιπτώσεις και σχεδόν όλοι οι εισερχόμενοι πύραυλοι έχουν αναχαιτιστεί.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν ότι αναχαίτισαν οκτώ πυραύλους που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο τους τη Δευτέρα.

Φρουροί της Επανάστασης: Επιθέσεις με πυραύλους και drones

Σε δήλωση που αναμεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι η συνδυασμένη επιχείρηση με πυραύλους και drones, την οποία ονόμασε «Τιμωρία του Επιτιθέμενου», έπληξε τις βάσεις «King Hussein» και «Al Azraq».

Ανέφερε ότι οι επιθέσεις «κατέστρεψαν την τεχνική υποδομή και τις εγκαταστάσεις επισκευών, καθώς και τις θέσεις ανάπτυξης των εχθρικών μαχητικών», προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

«Η επιθετικότητα και τα εγκλήματα δεν θα λύσουν την απελπισία του εχθρού στην προσπάθειά του να αποδυναμώσει τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί των Στενών του Ορμούζ, και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με ακόμη πιο καταστροφικές αντιδράσεις», ανέφερε η δήλωση.

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