Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Πρώτο κόμμα στις γκάφες η ΕΛ.ΑΣ.

Ελεύθερος Τύπος: Κτηματολόγιο: Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις

Τα Νέα: Η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

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