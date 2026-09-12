Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Πρώτο κόμμα στις γκάφες η ΕΛ.ΑΣ.
Ελεύθερος Τύπος: Κτηματολόγιο: Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις
Τα Νέα: Η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
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