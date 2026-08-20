Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.800.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 5, 11, 14, 34, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 6.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 4.400.000 ευρώ
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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