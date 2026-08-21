Δυτική Όχθη: Πέντε δυτικά κράτη αντιδρούν στο ισραηλινό σχέδιο κατασκευής κατοικιών στη Δυτική Όχθη

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει κυρώσεις σε εμπορικό, ακαδημαϊκό και αμυντικό επίπεδο κατά του Ισραήλ λόγω της κατασκευής 1.200 κατοικιών στη Δυτική Όχθη.

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και ο Καναδάς καταδίκασαν την απόφαση ως «απαράδεκτη» και ζήτησαν την άμεση ανάκληση των σχεδίων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ο Βέλγος ΥΠΕΞ χαρακτήρισαν το σχέδιο E1 ως απειλή για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Το ισραηλινό υπουργείο Στέγασης προκήρυξε διαγωνισμό για 1.234 κατοικίες, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις και το διεθνές δίκαιο που θεωρεί παράνομους τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι απέρριψαν τις επικρίσεις, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των Εβραίων να ζουν στη γη του Ισραήλ και απορρίπτοντας τις κυρώσεις ως πατερναλιστικές. Snapshot powered by AI

Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον του Ισραήλ ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω σχεδίου κατασκευής περισσότερων από 1.200 κατοικιών για Ισραηλινούς στην παλαιστινιακή περιοχή της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με το «Times of Israel».

Σε κοινή δήλωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και ο Καναδάς χαρακτήρισαν την απόφαση «απαράδεκτη» και κάλεσαν το Ισραήλ να «ανακαλέσει αμέσως τα σχέδια».

«Σε μια περίοδο σοβαρής αστάθειας στη Δυτική Όχθη, με πρωτοφανή επίπεδα βίας από τους εποίκους εναντίον αμάχων και σοβαρούς περιορισμούς στην παλαιστινιακή οικονομία, η απόφαση αυτή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία», ανέφερε η δήλωση των ευρωπαϊκών συμμάχων και του Καναδά που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Όχι μόνο [τα σχέδια] θα μας απομακρύνουν ακόμη περισσότερο από την ειρήνη, αλλά υπονομεύουν περαιτέρω το διεθνές κύρος του Ισραήλ», πρόσθεσε η δήλωση.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανέφερε επίσης ότι το σχέδιο E1 αποτελεί «υπαρξιακή απειλή» για ένα συνεχόμενο παλαιστινιακό κράτος – το ίδιο ανέφερε και ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου.

Το τελευταίο διάστημα οι βιαιότητες και βανδαλισμοί στα σπίτια Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης έχουν οξυνθεί από Ισραηλινούς εποίκους.

Τα ισραηλινά σχέδια

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλοι οι οικισμοί στην περιοχή είναι παράνομοι και οι διεθνείς αντιδράσεις έχουν αναβάλει τα σχέδια του Ισραήλ εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως το ισραηλινό υπουργείο Στέγασης προκήρυξε την Τετάρτη διαγωνισμό για 1.234 από τις 3.401 οικιστικές μονάδες που είχε εγκρίνει η ισραηλινή κυβέρνηση τον περασμένο Αύγουστο.

Η περιοχή καλύπτει περίπου 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα μεταξύ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του οικισμού Μαάλε Αντουμίμ. Κατά την ανακοίνωση των σχεδίων, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίχ δήλωσε ότι η ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους «εξαλείφεται».

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 19η Οκτωβρίου, λίγες μόνο ημέρες πριν από τις γενικές εκλογές του Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, γεγονός που καθιστά πολύ πιο δύσκολο για οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση να ακυρώσει τις προκηρύξεις που έχουν ήδη εκδοθεί.

Το Ισραήλ έχει κατασκευάσει περίπου 160 οικισμούς που στεγάζουν 700.000 Εβραίους από τότε που κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ – εδάφη που οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν, μαζί με τη Γάζα, για ένα μελλοντικό κράτος που ελπίζουν να δημιουργήσουν – κατά τη διάρκεια του πολέμου της Μέσης Ανατολής το 1967. Εκτιμάται ότι 3,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν δίπλα τους.

Τι περιλαμβάνουν οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες αφορούν τους τομείς του εμπορίου, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ασφάλειας, θα προστεθούν σε μια σειρά καταδικών του σχεδίου από τη Δύση.

Ο κατάλογος φέρεται να περιλαμβάνει συγκεκριμένα την επισήμανση προϊόντων από το Ισραήλ — όχι μόνο από τους οικισμούς της Δυτικής Όχθης — καθώς και τον περιορισμό των ακαδημαϊκών συνεργασιών με το Ισραήλ και τη διακοπή ορισμένων συνεργασιών σε θέματα ασφάλειας και διπλωματίας μεταξύ Βρυξελλών και Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η ΕΕ θα κάνει διάκριση μεταξύ του Ισραήλ και της Δυτικής Όχθης, αν ισχύσουν τα μέτρα αυτά.

Η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία και η Γερμανία σε κοινή τους δήλωση, προειδοποίησαν τις επιχειρήσεις να μην υποβάλουν προσφορές για τους διαγωνισμούς κατασκευής, αναφέροντας ότι θα διακινδύνευαν να «εμπλακούν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Οι αντιδράσεις

Ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό χαρακτήρισε τους διαγωνισμούς «απαράδεκτους» την Πέμπτη, αναφέροντας ότι το έργο «θα υπονόμευε σοβαρά τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών».

Το έργο δέχτηκε επίσης σφοδρή κριτική την Τετάρτη από τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, Έντ Μιλίμπαντ, ο οποίος το χαρακτήρισε «απαράδεκτο και καταστροφικό» και απείλησε με τη λήψη μέτρων.

Η καταδίκη του Μιλίμπαντ, προκάλεσε την αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος απάντησε με μια μακροσκελή ανάρτηση στο X την επόμενη μέρα, δηλώνοντας ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» την «πατερναλιστική» δήλωση, υποστηρίζοντας ότι «ο εβραϊκός λαός έχει το δικαίωμα να ζει σε ολόκληρη τη Γη του Ισραήλ, ακριβώς όπως οι Βρετανοί έχουν το δικαίωμα να ζουν στο Λονδίνο και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Οι υπουργοί της ακροδεξιάς Σμοτρίτς και Ιτάμαρ Μπεν Γβίρ, οι οποίοι αντιτίθενται σθεναρά στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, αντέδρασαν επίσης, με τον τελευταίο να γράφει σε tweet στα αγγλικά ότι «κάποιος πρέπει να ενημερώσει τον Εντ ότι η βρετανική εντολή για τη Γη του Ισραήλ έληξε το 1948 και ότι το Ισραήλ είναι ανεξάρτητο κράτος».

Πρόσθεσε: «Ίσως, αντί να παίζει το παιχνίδι της φαντασίας σχετικά με την εποχή της Εντολής, θα έπρεπε να κοιτάξει έξω από το παράθυρο στο Λονδίνο του, το οποίο μετατρέπεται ραγδαία σε ισλαμικό χαλιφάτο».

Ο Σμοτρίχ δήλωσε επίσης ότι η βρετανική εντολή «έχει τελειώσει» και ότι δεν θα δεχόταν «εντολές από ξένες χώρες» ούτε θα άλλαζε πορεία λόγω «απειλών και κυρώσεων», παρουσιάζοντας το σχέδιο ως αναγκαιότητα εθνικής ασφάλειας για την αποτροπή κινδύνου για το κράτος και την «πραγματοποίηση του ιστορικού και βιβλικού δικαιώματός μας στη γη των προγόνων μας».

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