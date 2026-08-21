Ισημερινός: Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ στα σύνορα της Κολομβίας

Snapshot Ο Ισημερινός και οι ΗΠΑ διεξάγουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στα σύνορα με την Κολομβία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται υπό απόλυτη μυστικότητα και εντάσσονται στην συμμαχία «Ασπίδα της Αμερικής» με στόχο την αντιμετώπιση της ναρκωτρομοκρατίας.

Ο Ισημερινός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βίας από καρτέλ ναρκωτικών που εξάγουν παράνομα ναρκωτικά μέσω λιμανιών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία και τρία ελικόπτερα Black Hawk έχουν φτάσει στον Ισημερινό για τον έλεγχο θαλάσσιων ζωνών και παραθαλάσσιων περιοχών.

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης Νομπόα, ο δείκτης ανθρωποκτονιών στον Ισημερινό κατέγραψε ρεκόρ το 2025, φτάνοντας τις 52 ανά 100.000 κατοίκους. Snapshot powered by AI

Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις για την καταπολέμηση των ναρκωτικών διεξάγουν Ισημερινός και ΗΠΑ, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Εσμεράλδα, στον Ισημερινό, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δύο συμμαχικές κυβερνήσεις διεξάγουν κοινές ασκήσεις εδώ και μήνες, «μαζί με την 7η ομάδα του στρατού των ΗΠΑ». Ο κυβερνήτης πρόσθεσε πως «συνεργαζόμαστε στον αγώνα κατά της ναρκο-τρομοκρατίας».

Οι επιχειρήσεις διεξάγονται με απόλυτη μυστικότητα· εγγράφονται στο πλαίσιο της «Ασπίδας της Αμερικής», συμμαχίας με διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, στην οποία έχουν ενταχτεί περίπου είκοσι κράτη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ισημερινός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βίας που σχετίζονται με καρτέλ ναρκωτικών που χρησιμοποιούν τα λιμάνια της χώρας για να εξάγουν παράνομα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Ο υπουργός Άμυνας Τζαν Κάρλο Λοφρέδο ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την άφιξη δυο αμερικανικών πολεμικών πλοίων και τριών ελικοπτέρων Black Hawk για να ελέγχονται ορισμένες θαλάσσιες ζώνες και παραθαλάσσιες πόλεις του Ισημερινού.

Η κυβέρνηση του προέδρου της δεξιάς Ντανιέλ Νομπόα έχει αποδυθεί σε «πόλεμο» εναντίον της εγκληματικότητας αφού ανέλαβε την εξουσία το 2023, χωρίς ωστόσο αυτό να κάμπτει το κύμα βίας: ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα, κατέγραψε ρεκόρ το 2025, φτάνοντας τις 52 ανά 100.000 κατοίκους.

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