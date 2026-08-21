Ανατροπή στη δίκη Μαραντόνα: Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι ιατρικές εξετάσεις ανήκουν στον πατέρα του

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 27 Αυγούστου

Ελένη Ευστρατίου

Ανατροπή στη δίκη Μαραντόνα: Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι ιατρικές εξετάσεις ανήκουν στον πατέρα του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η υπεράσπιση στη δίκη για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα αμφισβήτησε την αυθεντικότητα ιατρικών εξετάσεων, υποστηρίζοντας ότι αφορούν τον πατέρα του και όχι τον ίδιο τον παίκτη.
  • Ο δικηγόρος Αγκουστίν Βαρέλα τόνισε ότι κάποιες εξετάσεις νεφρών του 2015 δεν θα μπορούσαν να αφορούν τον Μαραντόνα, καθώς εκείνη την περίοδο βρισκόταν κυρίως στο Ντουμπάι.
  • Η δίκη αναβλήθηκε για τις 27 Αυγούστου ώστε να εξακριβωθεί σε ποιο πρόσωπο ανήκουν τα επίμαχα ιατρικά έγγραφα.
  • Στο εδώλιο βρίσκονται επτά γιατροί και φροντιστές, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκληματική αμέλεια σχετικά με τη φροντίδα του Μαραντόνα πριν τον θάνατό του το 2020.
  • Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο θάνατος οφειλόταν σε σοβαρά προβλήματα υγείας του Μαραντόνα, ενώ η εισαγγελία θεωρεί ότι η κατ’ οίκον θεραπεία ήταν ανεπαρκής.
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Ανατροπή σημειώθηκε στη δίκη για τον θάνατο του ποδοσφαιρικού θρύλου, Ντιέγκο Μαραντόνα, την Πέμπτη, καθώς αμφισβητήθηκε η αυθεντικότητα ιατρικών εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι ορισμένα από τα ιατρικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο σχετικά με την κατάσταση των νεφρών του δεν αφορούν στον ίδιο, αλλά στον πατέρα του.

Ο δικηγόρος Αγκουστίν Βαρέλα, ο οποίος εκπροσωπεί τη νοσοκόμα Νάνσι Φορλίνι, μία από τις κατηγορούμενες, υποστήριξε ότι ορισμένες από τις εξετάσεις νεφρών φέρουν ημερομηνία του 2015. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να αφορούν τον Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς εκείνη την περίοδο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής βρισκόταν κυρίως στο Ντουμπάι και όχι στην Αργεντινή.

Ο Μαραντόνα είχε επιστρέψει στην Αργεντινή εκείνη τη χρονιά για να επισκεφθεί τον πατέρα του, Ντιέγκο Σαλουστιάνο Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε τον Ιούνιο του 2015.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει τη δικάσιμο για τις 27 Αυγούστου προκειμένου να εξακριβώσει το πρόσωπο που αφορούν τα έγγραφα των εξετάσεων.

Η υπόθεση

Στο εδώλιο βρίσκονται επτά κατηγορούμενοι, γιατροί και φροντιστές του Μαραντόνα το τελευταίο διάστημα της ζωής του, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκληματική αμέλεια.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αργεντινής άφησε την τελευταία του πνοή τον Νοέμβριο του 2020 στο σπίτι του, αφού είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αφαιρέσει θρόμβο στο κεφάλι. Η ιατρική ομάδα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του κατηγορείται ότι δεν παρείχε την απαιτούμενη περίθαλψη κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Η υπεράσπιση επιμένει ότι ο θάνατος του θρυλικού ποδοσφαιριστή οφειλόταν στη σοβαρή κατάσταση της υγείας του και στις πολυάριθμες χρόνιες παθήσεις του. Η εισαγγελία, ωστόσο, θεωρεί ότι οι συνθήκες της κατ’ οίκον θεραπείας δεν ανταποκρίνονταν στην κατάστασή του.

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