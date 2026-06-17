Αποκαλύψεις στη δίκη για το θάνατο του Μαραντόνα: «Χειραγωγούσαν τις συνομιλίες του»

Snapshot Επτά μέλη του ιατρικού προσωπικού που φρόντιζαν τον Ντιέγκο Μαραντόνα κατηγορούνται για εγκληματική αμέλεια, που μπορεί να επιφέρει έως 25 χρόνια φυλάκιση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ιατρικό προσωπικό χειραγωγούσε τις επικοινωνίες του Μαραντόνα, ελέγχοντας ακόμη και τις επαφές του με τις κόρες του.

Ο νεφρολόγος Πέδρο Ντι Σπάνια περιέγραψε την κατάσταση του Μαραντόνα ως εξαιρετικά δύσκολη και ανέφερε ότι του απαγορεύτηκε περαιτέρω εξέταση από τον γενικό ιατρό.

Η κόρη του Μαραντόνα, Ντάλμα, κατήγγειλε ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι για 24ωρη παρακολούθηση και επαρκή ιατρικό εξοπλισμό στο σπίτι μετά την εγχείρηση του πατέρα της.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο θάνατος οφείλεται στην κακή υγεία του Μαραντόνα, ενώ η εισαγγελία θεωρεί ότι η κατ’ οίκον φροντίδα ήταν ανεπαρκής και συνέβαλε στο θάνατό του. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου του θρυλικού ποδοσφαιριστή Ντιέγκο Μαραντόνα, με τις καταθέσεις τριών κατηγορουμένων στο δικαστήριο του Σαν Ισίδρο της Αργεντινής.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από πνευμονικό οίδημα. Στο εδώλιο βρίσκονται επτά μέλη του ιατρικού προσωπικού που τον φρόντιζαν στο σπίτι του (γιατροί, ψυχίατρος και ψυχολόγος) και οι οποίοι κατηγορούνται για εγκληματική αμέλεια, που μπορεί να τους οδηγήσει σε 25 χρόνια φυλάκιση.

Το ιατρικό προσωπικό χειραγωγούσε τις επικοινωνίες του

Ένας από τους φροντιστές που είχε αναπτύξει πολύ στενή σχέση μαζί του, κατήγγειλε ότι το ιατρικό προσωπικό επέβαλε έλεγχο στις επικοινωνίες του ποδοσφαιριστή, ακόμα και με τις κόρες του. Συγκεκριμένα, ο Κάρλος Κοτάρο ανέφερε ότι τον χειραγωγούσαν για να ελέγχουν με ποιον μιλάει, ενώ δεν απαντούσαν στα τηλεφωνήματα του Μαραντόνα.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο γραμματέας του, ο Μαξιμιλιάνο Πομάργκο, αποφάσιζε εάν οι κόρες του θα μπορούσαν να τον επισκεφτούν ή όχι. Σημειώνεται ότι ο Πομάργκο δεν είναι ένας από τους επτά κατηγορουμένους της υπόθεσης. Ο Κοτάρο κατήγγειλε επίσης ότι το σπίτι του Μαραντόνα στο οποίο νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες της ζωής του, δεν ήταν απαραίτητα εξοπλισμένο, κάτι που έχουν αναφέρει πολύ ακόμα μάρτυρες. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε ότι παρά της στενής σχέσης που είχε με τον ποδοσφαιριστή, απολύθηκε απροσδόκητα λίγες εβδομάδες πριν το θάνατό του.

Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση του Μαραντόνα

Τρεις άλλοι κατηγορούμενοι κατέθεσαν επίσης, συμπεριλαμβανομένου του νεφρολόγου, Πέδρο Ντι Σπάνια. Ο Ντι Σπάνια δήλωσε ότι είχε επισκεφτεί την κατοικία που νοσηλευόταν ο Μαραντόνα δύο φορές, περιγράφοντας μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τον ασθενή. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο γενικός ιατρός που επέβλεπε τον ποδοσφαιριστή, του είχε απαγορεύσει να επιστρέψει για να τον εξετάσει περαιτέρω.

Τόνισε στην πρώτη του κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου, τις έντονες προσπάθειες που κατέβαλαν οι δύο κόρες του Μαραντόνα για να τον φροντίσουν.

Η συγκινητική κατάθεση της Ντάλμα Μαραντόνα

Η μεγαλύτερη κόρη του ποδοσφαιριστή, η Ντάλμα Μαραντόνα, είχε ξεσπάσει έντονα κατά της ιατρικής ομάδας που τον φρόντιζε, κατά την κατάθεσή της στο δικαστήριο. Ιδιαίτερα στοχοποίησε τον νευροχειρούργο Λεοπόλδο Λουκέ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον κύριο υπεύθυνο για τη θεραπεία του πατέρα της, όπως επίσης και την ψυχίατρο Αγκουστίνα Κοσάχοβα και τον ψυχολόγο Κάρλος Ντίαζ.

Η κατάθεσή της θεωρείται μία από τις πιο συγκλονιστικές της δίκης. Σύμφωνα με την ίδια, η οικογένεια συμφώνησε στη νοσηλεία στο σπίτι μετά την εγχείρηση του πατέρα της για την αφαίρεση ενός αιματώματος, μόνο επειδή οι γιατροί υποσχέθηκαν να παρέχουν 24ωρη παρακολούθηση, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τη συνεχή ετοιμότητα ενός ασθενοφόρου.

Ωστόσο, η Ντάλμα ισχυρίζεται ότι οι όροι αυτοί δεν τηρήθηκαν στην πράξη. Ανέφερε ότι κάποτε οι συγγενείς ζήτησαν να καλέσουν ασθενοφόρο για τον Μαραντόνα, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο όχημα. «Κανείς δεν ανέλαβε τον έλεγχο της κατάστασης», δήλωσε η κόρη του ποδοσφαιριστή.

Τι καταθέτουν οι κατηγορούμενοι

Η υπεράσπιση επιμένει ότι ο θάνατος του θρυλικού ποδοσφαιριστή οφειλόταν στη σοβαρή κατάσταση της υγείας του και στις πολυάριθμες χρόνιες παθήσεις του. Η εισαγγελία, ωστόσο, θεωρεί ότι οι συνθήκες της κατ’ οίκον θεραπείας δεν ανταποκρίνονταν στην κατάστασή του. Το δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει αν οι ενέργειες ή η αδράνεια της ιατρικής ομάδας θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τον θάνατο ενός από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της ιστορίας.

Η δικαστική συνεδρίαση ολοκλήρωσε την τρέχουσα φάση της, με τη διήμερη κατάθεση του επικεφαλής νοσηλευτή Μαριάνο Περόνι, ο οποίος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις σοβαρές κατηγορίες εναντίον του. Ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει σε επιπλέον ερωτήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης.

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