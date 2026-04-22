Ποδοσφαιριστής της Νάπολι έκανε… άγαλμα τον Ντιέγκο Μαραντόνα στην αυλή του σπιτιού του

Ο Μπίλι Γκίλμουρ επέδειξε την αγάπη που τρέφει στον Ντιέγκο Μαραντόνα με έναν ξεχωριστό τρόπο, τοποθετώντας στην αυλή του σπιτιού του ένα εντυπωσιακό άγαλμα σε φυσικό μέγεθος του Αργεντινού «θρύλου» του ποδοσφαίρου.

Η μπρούτζινη κατασκευή απεικονίζει τον Μαραντόνα σε μία από τις χαρακτηριστικές του στιγμές, να ντριμπλάρει φορώντας τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής.

Οι λεπτομέρειες είναι εντυπωσιακές, από τα χαρακτηριστικά του προσώπου έως το «μαγικό» αριστερό του πόδι, ενώ, η εικόνα έκανε γρήγορα τον «γύρο» του διαδικτύου, με τους φιλάθλους να σχολιάζουν θετικά αυτήν την κίνηση του διεθνούς άσου με τη Σκωτία.