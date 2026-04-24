Μαραντόνα: «Κόβουν την ανάσα» οι καταθέσεις για την κατάστασή του πριν το τέλος - Κοιλιά σαν μπαλόνι

Σοκ και έντονη συναισθηματική φόρτιση προκάλεσαν οι εικόνες και οι περιγραφές για την κατάσταση του Ντιέγκο Μαραντόνα λίγο πριν από τον θάνατό του, στη δίκη που αφορά την ιατρική ομάδα και πιθανή αμέλεια.

Ο Χουάν Κάρλος Πίντο, που έφτασε με ασθενοφόρο στο σπίτι του στο Τίγκρε στις 25 Νοεμβρίου 2020, κατέθεσε πως ο θρύλος του ποδοσφαίρου παρουσίαζε εκτεταμένο οίδημα. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο «είχε ένα μεγάλο οίδημα, το πρόσωπό του ήταν πολύ πρησμένο, οίδημα στα άκρα του, σφαιρική κοιλιά. Σαν μπαλόνι».

Ο ίδιος εξήγησε πως «η κοιλιά του ήταν πολύ πρησμένη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεγάλη ποσότητα λίπους, επειδή ήταν παχύσαρκος ή σε υγρά. Σε αυτήν την περίπτωση, ήταν και τα δύο: ένας παχύσαρκος ασθενής με ασκίτη, που είναι η συσσώρευση υγρών στην κοιλιά

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προβλήθηκε βίντεο διάρκειας 17 λεπτών από την εγκληματολογική αστυνομία, στο οποίο απεικονίζεται ο Μαραντόνα στην επιθανάτια κλίνη του. Φορούσε ποδοσφαιρικό σορτς και μαύρη μπλούζα, με εμφανή τη σοβαρή διόγκωση στην κοιλιακή περιοχή.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε παρουσιάσει και φωτογραφία της σορού, με την κόρη του, Τζιανίνα, να μην αντέχει τη διαδικασία και να αποστρέφει το βλέμμα της, εμφανώς συγκλονισμένη.

Στο εδώλιο βρίσκονται επτά επαγγελματίες υγείας, μεταξύ των οποίων ιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος και νοσηλευτές, οι οποίοι δικάζονται στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, για ενδεχόμενη θανατηφόρα αμέλεια κατά τη φροντίδα του Μαραντόνα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

Ο Αργεντινός θρύλος, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα, ενώ βρισκόταν σε κατ’ οίκον αποκατάσταση μετά από νευροχειρουργική επέμβαση. Καταθέσεις υπογράμμισαν την ακαταλληλότητα του χώρου, όπου δεν υπήρχαν βασικά ιατρικά μέσα, όπως απινιδωτής ή παροχή οξυγόνου.

Ανάλογη ήταν και η περιγραφή του επιτρόπου Λούκας Φαρίας, ο οποίος σημείωσε πως ο χώρος δεν θύμιζε σε τίποτα δωμάτιο νοσηλείας, αλλά έναν απλό οικιακό χώρο. «Δεν υπήρχε απινιδωτής, ούτε οξυγόνο, τίποτε. Στο δωμάτιο, δεν υπήρχε τίποτε που να υποδηλώνει ότι ο ασθενής λάμβανε κατ' οίκον φροντίδα», ανέφερε.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 8 έως 25 έτη και απορρίπτουν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν ευθύνονται για τα αίτια θανάτου.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δίκη είχε ακυρωθεί τον Μάιο του 2025, μετά από περισσότερες από 20 συνεδριάσεις, λόγω σκανδάλου που αφορούσε εμπλοκή δικαστή σε ντοκιμαντέρ για την υπόθεση. Η νέα διαδικασία εξελίσσεται με δύο συνεδριάσεις εβδομαδιαίως και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο.