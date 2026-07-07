Από σπινθήρες γεωργικού μηχανήματος η πυρκαγιά στο Τριάδι Θέρμης - Συνελήφθη 66χρονος

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Τριάδι Θέρμης λόγω σπινθήρων από γεωργικό μηχάνημα κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού.

Η φωτιά κάλυψε έκταση περίπου 800 τ.μ. με ξηρά χόρτα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα και η υπόθεση διερευνήθηκε από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Συνελήφθη 66χρονος ημεδαπός ως υπαίτιος της πυρκαγιάς και ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος διερεύνησαν τα αίτια πυρκαγιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα, 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:41, στην περιοχή Τριάδι, του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 66χρονος ημεδαπός προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα (καταστροφέα), εντός οικοπεδικού χώρου όπου εκτελούσε εργασίες καθαρισμού, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τ.μ., ενώ για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ακολούθησε διερεύνηση από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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