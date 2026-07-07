Θεσπρωτία: Περιπατητές εντόπισαν νεκρό 53χρονο σε ρεματιά

Η σορός του 53χρονου εντοπίστηκε κοντά στο Γαρδίκι του Δήμου Σουλίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Θεσπρωτία: Περιπατητές εντόπισαν νεκρό 53χρονο σε ρεματιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Νεκρός εντοπίστηκε 53χρονος σε ρεματιά κοντά στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας.
  • Η σορός βρέθηκε από περιπατητές που ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές.
  • Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.
  • Η πιθανή αιτία θανάτου είναι τραυματισμός από πτώση από ύψος, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες.
  • Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αίτια θανάτου θα καθοριστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση.
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Νεκρός εντοπίστηκε ένας 53χρονος υπήκοος Αλβανίας σε ρεματιά, κοντά στο Γαρδίκι του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σορός εντοπίστηκε από περιπατητές, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές και στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, ενώ πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε θανάσιμο τραυματισμό ύστερα από πτώση από ύψος, χωρίς να έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Την προανάκριση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

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