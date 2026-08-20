Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο πατέρας και γιος μετά από τροχαίο

Snapshot Τροχαίο σημειώθηκε στη Βιάννο Ηρακλείου με εμπλοκή πατέρα και γιου.

Ο πατέρας και ο γιος εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική.

Το αυτοκίνητο κατέληξε σε πρανές μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο. Snapshot powered by AI

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στη Βιάννο, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο πατέρας και γιος.

Τα δύο άτομα εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους και για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν ο πατέρας με τον γιο του συγκρούστηκε με έτερο όχημα, με αποτέλεσμα το πρώτο να καταλήξει σε πρανές, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής παρέδωσαν τα άτομα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους μετέφερε στο νοσοκομείο. Τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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