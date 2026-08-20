Η Ελλάδα 3η στην Ευρώπη σε καθυστερήσεις πτήσεων

Snapshot Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση στην Ευρώπη σε ποσοστό καθυστερήσεων πτήσεων, με περίπου 12% των συνολικών ευρωπαϊκών καθυστερήσεων, κυρίως λόγω του κέντρου ελέγχου της Αθήνας.

Η συνολική εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 3% το καλοκαίρι του 2026, με μέσο όρο πάνω από 36.000 πτήσεις ημερησίως, ενώ οι καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Το ποσοστό των πτήσεων που φτάνουν εντός προγράμματος στην Ευρώπη βελτιώθηκε στο 74%, παρά την αυξημένη κίνηση και τους περιορισμούς ροής σε περίπου μία στις πέντε πτήσεις.

Η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα το 2026 ακολούθησε την αναμενόμενη εποχικότητα, με τις υψηλότερες επιδόσεις τον Ιούλιο και Αύγουστο, φτάνοντας έως 3.000 πτήσεις ημερησίως.

Η μείωση των καθυστερήσεων αποδίδεται σε μέτρα διαχείρισης χωρητικότητας και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, που συνέβαλαν σε εξοικονόμηση εκατομμυρίων λεπτών καθυστέρησης από την αρχή του έτους. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήθηκε η εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη κατά τη 33η εβδομάδα του 2026 (10-16 Αυγούστου), με το δίκτυο να καταγράφει παράλληλα βελτιωμένη εικόνα στην τήρηση των προγραμμάτων πτήσεων και μειωμένες καθυστερήσεις, όπως προκύπτει από το εβδομαδιαίο θερινό δελτίο (Summer Flash Briefing) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).

Ρεκόρ κίνησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Το ευρωπαϊκό δίκτυο κατά την 11η εβδομάδα της φετινής θερινής περιόδου, διαχειρίστηκε κατά μέσο όρο περισσότερες από 36.000 πτήσεις την ημέρα, ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και με ετήσια άνοδο της τάξης του 3% συγκριτικά με το 2025.

Η ένταση της κίνησης αποτυπώθηκε και σε δώδεκα νέα ημερήσια ρεκόρ που καταγράφηκαν σε επιμέρους σημεία του δικτύου. Η Τουρκία ξεχώρισε με έξι νέα ρεκόρ, τα οποία αφορούσαν το κέντρο ελέγχου της Κωνσταντινούπολης, τους αερομεταφορείς Turkish Airlines, Pegasus και SunExpress, καθώς και τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.

Βελτίωση στην ακρίβεια και μείωση των καθυστερήσεων

Οι επιδόσεις του δικτύου κινήθηκαν θετικά, παρά τον αυξημένο φόρτο. Το ποσοστό των πτήσεων που έφτασαν στον προορισμό τους εντός προγράμματος ανήλθε στο 74%, βελτιωμένο τόσο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα όσο και με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα, οι καθυστερήσεις που οφείλονται στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας περιορίστηκαν σε λίγο πάνω από 3 λεπτά ανά πτήση, μειωμένες κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των καθυστερήσεων εντοπίζεται στη φάση της πτήσης, με μικρότερο ποσοστό να αφορά τα ίδια τα αεροδρόμια. Συνολικά, περίπου μία στις πέντε πτήσεις επηρεάστηκε από κάποιου είδους περιορισμό ροής.

Σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση των καθυστερήσεων φέρεται να διαδραμάτισε η αξιοποίηση μέτρων διαχείρισης χωρητικότητας σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, τα οποία εφαρμόστηκαν σε χιλιάδες πτήσεις και συνέβαλαν σε εξοικονόμηση εκατοντάδων χιλιάδων λεπτών καθυστέρησης μέσα στην εβδομάδα που, αθροιστικά από την αρχή του έτους, φτάνει τα εκατομμύρια λεπτά.

Σε επίπεδο συνόλου της θερινής περιόδου, η κίνηση στην Ευρώπη εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 2,3% σε σχέση με πέρυσι, με παράλληλη βελτίωση της συνέπειας των αφίξεων και μείωση των καθυστερήσεων ATFM (Air Traffic Flow Management) κατά περίπου 19% σε ετήσια βάση. Το Eurocontrol, πάντως, προειδοποιεί ότι η ετοιμότητα των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα κριθεί εκ νέου τις προσεχείς Παρασκευές του Αυγούστου, όταν αναμένεται η κίνηση να αγγίξει τις 37.500 πτήσεις ημερησίως.

Η Ελλάδα στο «τρίπτυχο» των καθυστερήσεων

Αν και η γενική εικόνα του δικτύου βελτιώνεται, ορισμένες περιοχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος του φόρτου. Στην κορυφή παραμένει η Γαλλία, με το ένα τρίτο περίπου των συνολικών καθυστερήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την αρχή του 2026, κυρίως λόγω Μασσαλίας, Ρεμς και Βρέστης. Ακολουθεί η Ισπανία, με περίπου το ένα έκτο του συνόλου, στο μεγαλύτερο μέρος του αποδιδόμενο στο κέντρο ελέγχου της Βαρκελώνης.

Στην τρίτη θέση της εν λόγω κατάταξης βρίσκεται η Ελλάδα, με μερίδιο περίπου 12% επί του συνόλου των ευρωπαϊκών καθυστερήσεων εν διαδρομή. Μεγάλο κομμάτι αυτού του ποσοστού αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου της Αθήνας, το οποίο μόνο του αντιστοιχεί σε περίπου το 8% της συνολικής ευρωπαϊκής επιβάρυνσης, στοιχείο που αναδεικνύει τον ελληνικό εναέριο χώρο ως ένα από τα πιο «φορτωμένα» σημεία του δικτύου κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

Η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα φέτος

Η πορεία της αεροπορικής κίνησης στη χώρα μας από την αρχή του 2026 έως τα μέσα Αυγούστου ακολούθησε την αναμενόμενη έντονη εποχικότητα, με επίπεδα που κινούνται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2025.

Τους χειμερινούς μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, η ημερήσια κίνηση παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, μεταξύ 600 και 900 πτήσεων. Από τα τέλη Μαρτίου ξεκίνησε σταδιακή ανάκαμψη, με τις πτήσεις να ανεβαίνουν στις 1.200-1.700 ημερησίως κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν τον Μάιο και τον Ιούνιο, η κίνηση εκτινάχθηκε στις 2.000-2.500 πτήσεις την ημέρα, για να φτάσει στο απόγειό της τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με 2.600 έως 3.000 πτήσεις ημερησίως, τις υψηλότερες επιδόσεις όλου του έτους.

Παρότι προς τα μέσα Αυγούστου καταγράφεται μια ήπια υποχώρηση, φυσιολογική για την περίοδο, η γενική εικόνα παραμένει σταθερά ισχυρή, με τη σύγκριση του κινητού επταήμερου μέσου όρου έναντι του 2025 να δείχνει ουσιαστικά μηδενική απόκλιση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ