Έρχεται νέο κύμα καύσωνα με 40άρια και ισχυρούς ανέμους - Πόσο θα διαρκέσει η θερμή εισβολή

Σε ένα παρατεταμένο κύμα έντονης ζέστης εισέρχεται η χώρα για τουλάχιστον πέντε με έξι ημέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη ERT, το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς ήδη από την Παρασκευή σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς.

Στο επίκεντρο της θερμής εισβολής θα βρεθούν οι Σέρρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, ο θεσσαλικός κάμπος, η Φθιώτιδα και η Πελοπόννησος. Στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 37 και 38 βαθμών, όμως η νυχτερινή δροσιά θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, διατηρώντας έντονο το αίσθημα δυσφορίας μέσα στον αστικό ιστό.

Μποφόρ στο Αιγαίο και συναγερμός για πυρκαγιές

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τη Δευτέρα, καθώς το μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί τοπικά στα 6 με 7 μποφόρ. Κι όμως, παρά τους ισχυρούς ανέμους, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον έως την Τετάρτη, με τις μέγιστες τιμές των 40 βαθμών να επιμένουν κυρίως στα δυτικά.

Την ίδια ώρα, ο συνδυασμός καύσωνα, ξηρασίας και ανέμων διατηρεί τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος) για πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, τμήματα της Θράκης, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη.

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