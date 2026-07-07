Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο ανήλικος που παρασύρθηκε από όχημα

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Καρτερού στο Ηράκλειο, κατά το οποίο παρασύρθηκε ένας ανήλικος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ένα 16χρονο αγόρι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και εξετάσεις.

Όπως ανέφερε στο ίδιο μέσο ο διοικητής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, κ. Κώστας Δανδουλάκης, ο 16χρονος έχει υποστεί κάταγμα στην κλείδα, ελαφρές κακώσεις στο κεφάλι, καθώς και επιδερμικά τραύματα.

Ο ανήλικος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Διαβάστε επίσης